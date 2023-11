A segunda etapa começou tão frenética quanto a primeira. Logo aos oito minutos, Martial foi derrubado na área e, depois da revisão do VAR, foi marcado o pênalti para o United. Na cobrança, Rashford marcou seu segundo gol no campeonato nacional. O responsável por dar números finais ao jogo foi Martial - com um toque de classe o francês colocou a bola no fundo do gol e anotou o terceiro do Manchester. A vitória colocou o United na sexta posição, com 24 pontos, enquanto o Everton está em 19°, com quatro pontos.