O gol marcado por Joelinton na goleada do Newcastle por 4 a 1 sobre o Chelsea, neste sábado (25), no St. James Park, teve tom de desabafo. Além da importância da vitória de seu time contra um forte adversário, na última Data Fifa Joelinton foi expulso pela Seleção Brasileira no clássico contra a Argentina, no Maracanã, com a presença de seus familiares no estádio.