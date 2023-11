Com empate no placar, o segundo tempo iniciou com ambas as equipes pressionando para alcançar a vitória, e deu Newcastle. Aos 25', Lascelles colocou os donos da casa na frente e, um minuto depois, Thiago Silva, na tentativa de recuar para o goleiro, deixou a bola nos pés do brasileiro Joelinton que, com muita força, ampliou o placar. No final, com expulsão de Reece James, do Chelsea, ainda teve tempo para Anthony Gordon sacramentar a goleada.