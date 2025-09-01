Manchester United acerta com novo goleiro para a temporada
Jogadores da posição tem falhado em momentos importantes
O Manchester United chegou a um acordo para contratar o goleiro belga Senne Lammens, do Royal Antwerp, em uma negociação que movimenta o mercado europeu na reta final da janela de transferências. O valor do negócio foi fixado em 21 milhões de euros, mais 4 milhões em variáveis, sem cláusula de revenda.
Aos 23 anos, Lammens já viajou para Manchester e acertou termos pessoais de um contrato de cinco temporadas. O objetivo do clube inglês é concluir toda a documentação antes do prazo final, marcado para esta segunda-feira, às 19h (horário do Reino Unido).
Inicialmente, o United não planejava reforçar a posição, já que André Onana, contratado em julho de 2023 por 51 milhões de euros junto à Inter de Milão, era visto como titular absoluto. No entanto, a derrota na estreia da Premier League contra o Arsenal, somada a atuações abaixo do esperado de Altay Bayindir e do próprio Onana em partidas recentes, levaram a diretoria a mudar de estratégia.
Manchester United na busca de um goleiro
Altay Bayindir, de 27 anos, substituiu Onana na derrota por 1 a 0 diante do Arsenal e foi criticado por falhar no lance do gol de Calafiori. Ele ainda atuou em outras duas partidas pela Premier League, enquanto Onana voltou a campo na Copa da Liga Inglesa, contra o Grimsby Town. No entanto, o camaronês de 29 anos também não teve boa atuação, falhando em dois lances que resultaram no empate por 2 a 2 e na posterior eliminação nos pênaltis diante do time da quarta divisão.
Diante desse cenário, a comissão técnica entendeu que precisava de mais opções para o gol. O belga Lammens, que fez 44 partidas na última temporada pelo Antwerp, despontou como solução viável, tanto pelo potencial quanto pelo custo relativamente acessível. O jogador, revelado no Club Brugge, já havia sido convocado para seleções belgas em compromissos de Eliminatórias da Copa do Mundo e Liga das Nações, embora ainda não tenha estreado pela equipe principal.
Além de Lammens, o United avaliou nomes como Emiliano Martínez, do Aston Villa, e Diogo Costa, do Porto. Contudo, questões financeiras e salariais inviabilizaram as negociações. Com o belga, os valores se mostraram mais ajustados ao orçamento e a necessidade de venda do Antwerp facilitou o acerto.
A chegada de Lammens aumenta a disputa pela titularidade e pode abrir caminho para a saída de Bayindir, especialmente porque a janela de transferências na Turquia segue aberta até 12 de setembro. Além disso, o United busca se precaver para o período em que Onana deve disputar a Copa Africana de Nações, no início de 2026.
