Clubes fazem leilão por ex-Palmeiras em destaque na Europa

No último do mercado da bola do verão europeu, um brasileiro ganhou destaque e tem o futuro cercado de possibilidades: Kevin, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Shakhtar Donetsk. Com acordo encaminhado com o Fulham, da Inglaterra, o Sporting, de Portugal, entrou na disputa pela joia. O clube português cobriu a proposta de 40 milhões de euros (cerca de R$ 255,4 milhões) e passou a concorrer diretamente pela contratação do brasileiro. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Com ambas as propostas aceitas pelo clube ucraniano, a disputa agora se concentra no formato de pagamento e nas condições oferecidas diretamente ao atleta. O clube ucraniano, por sua parte, deseja garantir 25% do valor de uma eventual transferência futura. A definição precisa ocorrer ainda nesta segunda-feira (1), data de encerramento da janela de transferências nas principais ligas da Europa.

O Sporting aposta no apelo esportivo: atual bicampeão português e participante da Champions League 2025/26. O Fulham, apesar de ser um clube de meio de tabela da Premier League, utiliza a visibilidade e o peso da liga inglesa como trunfo na negociação.

Independentemente do desfecho, é certo que Kevin deixará o Shakhtar. O atacante de 22 anos foi negociado pelo Palmeiras no início de 2024 por 15 milhões de euros, entre 12 milhões fixos e 3 em bônus por metas. Desde então, são 57 partidas pelo clube ucraniano, com 17 gols e 10 assistências. Na atual temporada, são cinco jogos, cinco gols e duas assistências — números que consolidaram sua valorização no mercado europeu.

