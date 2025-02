Omar Marmoush é a mais nova estrela do Manchester City de Pep Guardiola. O atacante de 26 anos foi contratado pelos Citizens por cerca de 70 milhões de euros (cerca de R$ 432 milhões) junto ao Eintracht Frankfurt (ALE). O contrato assinado tem duração até 2029.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Neste sábado (15), o atacante marcou três gols na vitória do Manchester City sobre o Newcastle por 4 a 0.

O começo de temporada de Marmoush no Eintracht Frankfurt chamou a atenção de todo o grande mercado do futebol. Até ser contratado pelo City, o atacante egipcío era o vice-artilheiro da Bundesliga com 15 gols e o líder de assistências com dez passes para gol, somando 25 participações diretas para gol.

continua após a publicidade

➡️‘Melhor’ que Kane e amigo de Salah: conheça atacante procurado pelo Manchester City

Qual foi o caminho de Marmoush até o Manchester City?

Natural do Cairo, capital do Egito, Marmoush iniciou sua trajetória no futebol pelo Wadi Degla, equipe da segunda divisão egípcia, em 2016. Aos 17 anos, transferiu-se para o Wolfsburg, da Alemanha, onde começou atuando pelo time B. Durante sua passagem pela equipe secundária, marcou 11 gols e deu duas assistências em 36 partidas. Também vestiu as camisas de St. Pauli e Stuttgart no futebol alemão.

Em julho de 2023, chegou ao Frankfurt sem custos de transferência. Antes de deixar o clube alemão, era peça-chave do ataque da equipe, quando liderava em assistências (10) e ocupando a vice-artilharia da Bundesliga 2024-25, com 15 gols.

continua após a publicidade

O novo camisa 7 do City era o líder da Bundesliga. em participações diretas para gol, a frente do inglês Harry Kane, que atua pelo Bayern de Munique, é o artilheiro da competição até o atual momento.

Especialista em bolas paradas e extremamente versátil no setor ofensivo, Marmoush somou 37 gols e 20 assistências pelo clube ao longo de duas temporadas.

Antes de se juntar ao Manchester City, Marmoush havia participado diretamente de 25 gols na temporada pelo Frankfurt (Foto: Kirill Kudtsev/AFP)