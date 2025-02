Manchester City atinge a pior média de gols sofridos na era Guardiola

A má fase vivida pelo Manchester City de Pep Guardiola ao longo da temporada 2024/25 rendeu alguns "recordes negativos" em sua passagem pelo clube inglês. Em 38 partidas, a equipe sofreu 57 gols em todas as competições (1,5 gol sofrido por jogo). Essa é a pior média em toda a era sob o comando do técnico espanhol.

Na última derrota, por 3 a 2, o City esteve por duas vezes à frente no placar contra o Real Madrid, pelos play-offs da Champions League, mas levou a virada nos minutos finais. Os Merengues tiveram 20 finalizações contra o Manchester City, maior número que uma equipe visitante registrou no Etihad na Champions League desde que Guardiola chegou ao clube inglês.

O Manchester City vem sofrendo com uma leva de resultados decepcionantes após estar à frente no placar: além da virada sob o Real, a equipe sofreu um empate com o Feyernoord, depois de estar ganhando por 3 a 0, e foi derrotado para o Paris Saint-Germain por 4 a 2, mesmo abrindo 2 a 0.

A equipe inglesa sofreu sete gols nesta Champions League nos últimos 15 minutos dos jogos, mais do que qualquer outro time participante no torneio. Na competição, o City sofreu ao todo 17 gols em nove jogos, o que dá quase dois por partida.

Era Guardiola

Apesar da fase, o City renovou o contrato de Guardiola com o clube até 2027. Anteriormente, o vínculo do treinador com o clube inglês tinha duração apenas até o final desta temporada e a expectativa era de que o acordo entre as partes fosse estendido apenas até julho de 2026.

Caso o novo contrato seja cumprido até o final, Guardiola dirigirá o Manchester City por 11 anos. Entretanto, o espanhol já é o técnico mais longevo da Premier League na atualidade e o segundo com trabalho mais antigo nas quatro primeiras divisões do futebol inglês.

Guardiola chegou ao clube em 2016 e conquistou 18 troféus desde então: foram seis Premier Leagues (sendo as últimas quatro consecutivas, um recorde), duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra, uma Champions League (título até então inédito), uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.

Pep Guardiola comanda o Manchester City desde a temporada 2016-17 (Foto: Paul Ellis / AFP)

Real de Vini Jr x Manchester City: como foi o jogo?

Em campo, o Real Madrid, mesmo fora de casa, fez valer a camisa e buscou uma virada para 3 a 2, com direito a dois gols após os 40 minutos do segundo tempo. Vini Jr, que participou da jogada do segundo e deu a assistência para Bellingham no terceiro tento, foi eleito o "Homem do Jogo" pela Uefa.

As duas equipes se reencontram na quarta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Os Merengues têm a vantagem do empate para avançar às oitavas; aos Cityzens, cabe vencer por um gol para forçar a prorrogação ou acima de um para se qualificar no tempo normal. Quem avançar aguarda o sorteio para descobrir se enfrenta Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen.

