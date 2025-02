Ederson deu assistência para o segundo gol do Manchester City contra o Newcastle, marcado por Omar Marmoush, em partida válida pela 25ª rodada da Premier League, neste sábado (15). Com o passe para o gol do egípcio, o goleiro da seleção brasileira se tornou o líder isolado entre os jogadores da posição no quesito.

Além da marca de seis assistências, Ederson se tornou o primeiro goleiro a dar três ou mais passes para gol em uma única temporada de Premier League. Em 2024-25, o brasileiro só tem menos assistências no Campeonato Inglês do que cinco jogadores de linha do Manchester City: Savinho, Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Matheus Nunes e Bernardo Silva.

Para efeito de comparação, o camisa 31 tem mais passes para gol do que jogadores de destaque, como Erling Haaland, Phil Foden, Jack Grealish e İlkay Gündoğan.

