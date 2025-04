Cria da base do Real Madrid e atualmente destaque do Como, da Itália, Nico Paz não escondeu sua admiração por Lamine Yamal, do Barcelona. Em entrevista concedida ao canal oficial da equipe, o meia argentino deixou claro que, em algum momento da carreira, gostaria de jogar ao lado da joia do clube catalão.

— Se eu pudesse escolher com qual jogador gostaria de jogar? Já tive a sorte de jogar no Real, o melhor clube do mundo, e de fazer isso com jogadores como Vinicius (Junior) e Bellingham. Se eu tivesse que citar outro jogador agora, diria Lamine: ele é um dos melhores do mundo — comentou o ex-Real Madrid na entrevista sobre Lamine Yamal.

Nico Paz acabou não fugindo de uma pergunta envolvendo Lionel Messi, já que o garoto teve o prazer de atuar com o meia por alguns minutos em partida da Argentina. Nico indica que a troca, com aquele que é considerado um dos maiores da história, foi o ápice de sua vida até então.

— O melhor momento da minha vida até agora. Foi incrível jogar com os melhores da história. Estou muito feliz e grato por ter podido vivenciar esse momento — relembrou.

Atualmente com 20 anos de idade, Nico Paz foi revelado pelo Real Madrid, mas por falta de espaço, acabou sendo negociado junto ao Como, por apenas seis milhões de euros. Os Blancos possuem cláusula de recompra, porém, a Inter de Milão é uma das equipes que mais o monitora de perto. São seis gols e seis assistências em 25 jogos do Campeonato Italiano.

— Sair do Real Madrid foi uma grande mudança para mim. Eu tinha jogado nas categorias de base de lá. Foi uma mudança muito difícil, mas muito boa. Estou me adaptando e ansioso para continuar — disse.

Totti rasga elogios a Nico Paz: ‘Será um dos melhores do mundo’

Ídolo da Roma, Totti não escondeu sua admiração por Nico Paz, destaque do Como. Em entrevista concedida para a "Italian Football TV", o ex-jogador cravou que o meia, no futuro, será um dos melhores do mundo.

— Ele vai voltar a Madri e será um dos melhores jogadores do mundo. Eu apostaria num jovem como Nico Paz. Gosto dele, é um jogador original, criativo e ao mesmo tempo travesso — comentou Totti.