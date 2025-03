Relação de Vini Jr e Mbappé ‘não é tão boa como parece’ no Real Madrid, diz jornalista

Vini Jr e Mbappé comandaram a vitória do Real Madrid, por 2 a 1, no domingo (9), contra o Rayo Vallecano, pela 27ª rodada de La Liga. Apesar do bom desempenho em campo, a relação dos astros voltou a ser assunto na imprensa espanhola.

Segundo o jornalista espanhol Antón Mena, por meio da rádio "Caderna Ser", a relação entre os dois jogadores não é "tão boa como parece" em campo pelo Real Madrid.

— Eles querem nos vender uma irmandade que não existe. Pelo que vejo, isso prejudica o jogo do Madrid. Os dois não se procuram e não se encontram. Na partida contra o Rayo Vallecano, em que Los Blancos acabaram sofrendo muito para levar os três pontos, houve várias ações claras as quais ambos os atacantes preferiram resolver sozinhos, apesar de terem passes claros, e desperdiçaram oportunidades claras em detrimento da equipe — analisou o jornalista.

Nos bastidores, Vini Jr negocia com o Real Madrid para renovar seu contrato. O brasileiro tem vínculo até o meio de 2027 e espera uma extensão por mais duas temporadas com bonificação salarial, que tornaria o seu salário similar ao do companheiro Mbappé. No entanto, sob a gestão de Florentino Pérez, a entidade mantém uma política de contenção de gastos que impede o aumento desejado pelo camisa 7.

Real Madrid 2x1 Rayo Vallecano

Vini Jr foi o grande nome da partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano. O brasileiro incomodou a defesa adversária em toda primeira etapa, além de bons passes e dois gols produzidos, sendo o primeiro uma assistência para Mbappé. O camisa 7 acionou o francês em velocidade, que cortou a defesa e acertou o canto do goleiro.

Poucos minutos depois, foi a vez de Vini. O brasileiro fez linda jogada pela esquerda, deixou dois marcadores para trás, pedalou na frente do terceiro e finalizou para o fundo da rede. Já nos acréscimos, Pedro Díaz acertou belo chute e impediu o sentimento de tranquilidade para o Real no segundo tempo.

