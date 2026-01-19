O Lance! apresenta os melhores palpites para Bodo/Glimt x Manchester City, pela sétima rodada da Champions League 2025/26. O confronto acontece nesta terça-feira, 20 de janeiro, às 14h45 (horário de Brasília), no Aspmyra Stadium, em Bodo na Noruega, com transmissão ao vivo na TNT e HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Bodo/Glimt x Manchester City (20/01/2026)

As equipes comandadas por Pep Guardiola são conhecidas pelo estilo de jogo baseado em posse de bola, volume ofensivo e alto número de gols, e no Manchester City não é diferente. Com um dos melhores ataques da temporada, os Citizens têm dominado suas partidas e, na maioria das vezes, saem à frente no placar. Somando esse perfil ao bom rendimento ofensivo de ambas as equipes, o palpite se apresenta como uma excelente opção.

Nas últimas dez partidas do Bodo/Glimt, a equipe registrou média de 2,7 gols marcados O Manchester City nessa temporada registra 76 gols marcados em 33 partidas, média de 2,3 Em oito das últimas dez partidas os Citizens marcaram o primeiro gol

Outros palpites para Bodo/Glimt x Manchester City

O potencial ofensivo do Manchester City é amplamente conhecido, mas um dado que chama atenção nos jogos mais recentes é a concentração de gols na segunda etapa. Nas últimas dez partidas, 14 dos 24 gols da equipe foram marcados após o intervalo. Esse recorte reforça ainda mais o nosso palpite para um segundo tempo decisivo dos Citizens.

Erling Haaland tem sido peça fundamental para essa alta produção ofensiva do City. Não à toa, o norueguês é responsável por 26 dos 76 gols da equipe na temporada. No total, já soma 39 gols em 35 partidas na temporada, números que reforçam como o palpite em um gol do atacante tem se mostrado uma opção extremamente confiável.

As partidas mais recentes das duas equipes indicam um padrão de maior disciplina, com médias de apenas 0,6 e 1,7 cartões amarelos nos últimos dez jogos, respectivamente. Diante desse cenário, a expectativa é que esse comportamento se repita, mantendo o número de advertências abaixo da linha proposta.

Análise e Forma dos Times

Bodo/Glimt - Momento e escalação

O Bodø/Glimt, que encerrou a temporada de 2025 com o vice-campeonato da Eliteserien, o Campeonato Norueguês, faz nesta partida a sua estreia oficial em 2026. Antes disso, a equipe realizou dois amistosos preparatórios visando os compromissos finais da fase de liga da Champions League.

Na competição continental, o time ainda não venceu: soma três empates e três derrotas em seis rodadas, ficando na 32ª posição. Agora, diante do Manchester City, joga em casa com o objetivo de conquistar sua primeira vitória e seguir sonhando com a classificação para a próxima fase.

Provável escalação do Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Haitam Aleesami, Fredrik Sjovold, Isak Maatta e Odin Bjortuft; Sondre Fet, Patrick Berg e Hakon Evjen; Ole Blomberg, Kasper Hogh e Jens Hauge. Técnico: Kjetil Knunsen.

Manchester City - Momento e escalação

Já o Manchester City faz uma excelente campanha na Champions League, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, ocupando a quarta colocação, com 13 pontos. Os Citizens vinham de uma sequência de 12 partidas de invencibilidade, encerrada no último fim de semana, no clássico de Manchester.

Pep Guardiola, porém, segue lidando com problemas no elenco. O treinador não poderá contar com John Stones, Rúben Dias, Josko Gvardiol e o brasileiro Savinho, todos entregues ao departamento médico

Provável escalação do Manchester City: Gigi Donnarumma; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne e Nathan Aké; Rodri , Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Phil Foden e Jérémy Doku; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Confronto direto e estatísticas de Bodo/Glimt x Manchester City

O histórico recente entre Bodo/Glimt e Manchester City é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Bodo/Glimt x Manchester City

Esta será a primeira partida na história entre Bodo/Glimt e Manchester City Na temporada, o Manchester City registra 76 gols marcados e 29 gols sofridos em 33 partidas O Bodo/Glimt vem de média de 2,7 gols marcados nas últimas dez partidas Em oito das últimas dez partidas o Manchester City abriu o placar Erling Haaland registra seis gols na Champions League 2025/26

Comparação de Odds para Bodo/Glimt x Manchester City

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance! para Bodo/Glimt x Manchester City

