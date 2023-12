⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Os atuais campeões mundiais encararam um adversário duro e que não deixou muitos espaços na defesa. Na melhor oportunidade do City, Matheus Nunes parou no goleiro Pickford, que fez grande defesa. Mesmo com o controle da posse, quem abriu o placar foi o Everton. McNeil aproveitou vacilo de Rodri e Jack Harrison abriu o placar para os Toffees.