Nesta quinta-feira (28), às 17h15 (horário de Brasília), o Arsenal recebe o West Ham no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, pela 19ª rodada da Premier League. Os Gunners são atualmente os vice-líderes da liga com 40 pontos, dois a menos que o líder Liverpool que tem 42 e, se vencerem o dérbi, dormem na liderança do campeonato. Já os Irons, ocupam a sétima posição da tabela com 30 pontos, um a menos que o Manchester United, sexto, que tem 31 tentos ganhos. Em caso de vitória no clássico londrino, os Hammers assumem a sexta colocação. O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (Streaming).