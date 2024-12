O Manchester City recebe o Manchester United no próximo domingo (15), pela 16ª rodada da Premier League. Os Citizens tentam recuperar a boa fase após a derrota por 2 a 0 para a Juventus no meio de semana, pela Champions League. Além disso, a equipe comandada por Pep Guardiola venceu apenas um dos últimos dez compromissos, sendo derrotado em sete oportunidades.

continua após a publicidade

➡️ Campeão da Champions League detona Guardiola: ‘Muito arrogante’

Manchester City: lesões

O Manchester City tem cinco jogadores no departamento médico às vésperas do clássico. Manuel Akanji, com lesão no punho, tem boas chances de retornar ao time ao lado de Rúben Dias na linha de defesa. Por outro lado, os também zagueiros Nathan Aké (tendão) e John Stones (muscular) devem seguir desfalcando a equipe diante dos Red Devils. Além desses, Oscar Bobb deve retornar em janeiro após quebrar a perna, e Rodri não joga mais nesta temporada por conta de ruptura no ligamento cruzado do joelho.

Manchester City: suspensos e pendurados

Junto aos lesionados, o Manchester City terá também um desfalque por suspensão. Rico Lewis foi expulso no empate por 2 a 2 com o Crystal Palace na última rodada da Premier League e, assim, não está à disposição para enfrentar o United. Por sua vez, Bernardo Silva está pendurado com quatro cartões amarelos e corre risco de ser suspenso em caso de nova punição.

continua após a publicidade

➡️ Mais jovem da história da Champions é acusado de manipulação de idade pelo pai

Provável escalação do Manchester City

A provável escalação do Manchester City para o clássico com o Manchester United tem: Ortega (Ederson); Simpson-Pusey (Akanji), Walker, Rúben Dias e Gvardiol; Gundogan, Bernardo Silva e Grealish (De Bruyne); Savinho, Haaland e Doku.

Manchester City x Manchester United: onde assistir

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste domingo (15), pela 16ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão da ESPN e do Disney+. 🚨 Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional