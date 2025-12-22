Bayern encerra jejum de Kane, mas tem 2025 frustrante e com apenas dois títulos

O Bayern de Munique encerrou um jejum de títulos de Harry Kane, mas encerra 2025 de forma frustrante e com apenas dois títulos. A equipe comandada por Vincent Kompany conquistou a Bundesliga 2024/2025 e a Supercopa da Alemanha no início da atual temporada.

No entanto, o desempenho do Bayern nas competições internacionais, como Champions League e Mundial de Clubes, deixou a desejar. E o clube ainda sofre para entrar nos trilhos e voltar a ser um dos protagonistas no cenário Europeu.

O Bayern iniciou 2025 eliminado na Copa da Alemanha após ser derrotado para o Bayer Leverkusen em dezembro de 2024. Em abril, os bávaros foram eliminados de forma precoce nas quartas de final da Champions League para a Inter de Milão apesar do favoritismo.

Jogadores da Inter comemoram gol contra o Bayern (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Nessa altura, a Bundesliga era tratada como obrigação, uma vez que o investimento do Bayern de Munique é muito maior em comparação com os seus rivais domésticos. Com uma campanha quase invicta, o clube conquistou o Campeonato Alemão de forma antecipada, e Harry Kane pôde erguer seu primeiro troféu na carreira.

Contratado pelo Bayern em 2023/2024, o centroavante inglês passou sua primeira temporada em branco após a saída do Tottenham. E além de ser coroado com o título da Bundesliga, o atacante foi o artilheiro da competição com 22 gols marcados.

Bayern volta a decepcionar no Mundial, mas volta melhor

Na segunda grande competição de 2025, o Bayern de Munique decepcionou no Mundial de Clubes da Fifa. No Grupo C, os bávaros avançaram de fase com a 2ª colocação atrás do Benfica, mas conquistaram uma grande vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo, nas oitavas de final. No entanto, a equipe de Kompany não foi párea ao PSG nas quartas de final e foi eliminada mais uma vez de forma precoce de uma grande competição ao ser derrotada por 2 a 0 para os franceses.

Doué comemora gol do PSG contra o Bayern, no Mundial (Foto: Paul Ellis/AFP)

Na janela de transferências, o Bayern elevou o nível do elenco com a contratação do colombiano Luís Díaz e conquistou o segundo título de 2025 ao vencer o Stuttgart por 2 a 1 e vencer a Supercopa da Alemanha. Na Bundesliga e na Champions League, os bávaros também tiveram um início muito forte.

No Campeonato Alemão, o Bayern começou com nove vitórias em nove jogos. Na Liga dos Campeões, a equipe de Kompany iniciou com quatro triunfos em quatro partidas. O clube ainda segue invicto na competição nacional com uma larga vantagem para o vice-líder e indicando que vem para mais um troféu. No torneio continental, os bávaros ocupam a 2ª colocação após uma derrota para o Arsenal, mas com 83,3% de aproveitamento.

No entanto, os tropeços para os Gunners e, mais recentemente, para o Mainz, que ocupa a lanterna da Bundesliga, fazem com que pairem dúvidas sobre o que será o Bayern no fim da temporada. Na Copa da Alemanha, a equipe segue invicta, mas com uma classificação sofrida às quartas de final após uma vitória por 3 a 2 sobre o Union Berlin nas oitavas de final, o que faz com que a desconfiança sobre o time cresça pensando nos momentos mais importantes e decisivos.

