Endrick é sincero sobre expectativa no Real Madrid: 'Ver Vini e Mbappé'

Em entrevista ao programa "Telefoot", exibido neste domingo (22), o atacante Endrick abriu o jogo sobre seus planos para o futuro e a relação com o Real Madrid. O jogador de 19 anos, que atualmente defende o Olympique de Lyon por empréstimo, confessou que sonha em reencontrar Vini Jr e Kylian Mbappé no clube espanhol para conquistar títulos importantes, como a Champions League.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

– Espero ver Vini Jr e Mbappé juntos novamente algum dia para ganhar a Champions League e outros títulos – declarou o brasileiro.

Endrick também revelou que recebeu conselhos de dois compatriotas de clube antes de acertar sua ida para o Lyon. Segundo o atacante, tanto Mbappé quanto Camavinga recomendaram a transferência para o futebol francês.

continua após a publicidade

– Kylian Mbappé e Camavinga me disseram que a Ligue 1 era um bom campeonato e muito competitivo. Eles me recomendaram fortemente que assinasse com o Lyon porque é um grande time. Agradeço o conselho deles – afirmou.

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Endrick fala sobre adaptação e sonhos

Desde que chegou à França em janeiro, Endrick vive um início de trajetória dos sonhos. Em seis jogos pelo Lyon, o atacante soma cinco gols e uma assistência, números que o tornaram o estreante mais prolífico da história do clube. A empolgação em campo tem uma explicação, segundo ele próprio.

– Me imagino em um filme de ação. Gosto da adrenalina e preciso liberar toda a minha raiva. Isso me impulsiona a ser ainda mais letal na frente do gol – declarou.

Questionado sobre as expectativas para a temporada, Endrick projetou conquistas pelo Lyon e também na Seleção Brasileira, com olho na Copa do Mundo.

– Espero conquistar grandes coisas com o Olympique Lyonnais e, se Deus quiser, ir à Copa do Mundo para ajudar o Brasil – completou.

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

Endrick também falou sobre os desafios de lidar com a fama aos 19 anos. O atacante foi sincero ao afirmar que a exposição nem sempre é positiva e que deseja, no futuro, ter mais tranquilidade na vida pessoal.

– É difícil. Os jovens que pensam que a fama só traz coisas positivas estão enganados. Para mim, é uma das piores coisas que podem existir. Espero que um dia eu possa aproveitar minha vida em paz – disse.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.