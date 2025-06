Guardiola prepara mudanças para o próximo jogo do Mundial de Clubes

Após o apito final da vitória do Manchester City na estreia do Mundial de Clubes, Guardiola deu a entender que deve mudar o time inteiro na próxima rodada. O time inglês volta a campo em partida contra o Al Ain no domingo (22), às 22h (de Brasília).

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador espanhol afirmou que deve rodar o elenco na fase de grupos do Mundial, com o objetivo de preservar o físico dos jogadores em um final de temporada europeia com fortes ondas de calor nos Estados Unidos.

— Muitos jogadores, precisamos dar minutos a eles, caso contrário, se voltarem de uma lesão longa e não jogarem, nunca vão recuperar o ritmo. Na próxima partida, dez jogadores novos estarão em campo para tentar vencer o próximo jogo — categorizou Guardiola.

Na partida entre Manchester City e Wydad Casablanca, Guardiola optou por utilizar uma escalação alternativa em comparação com o restante da temporada. Jogadores como Vitor Reis, ex-Palmeiras, Cherki e Reijnders tiveram oportunidades no time titular, enquanto Haaland começou no banco.

Com a fala de Guardiola, espera-se que o time mude e Haaland, por exemplo, seja titular contra o Al Ain.

Como foi o jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca?

Sob o calor do verão norte-americano, o Manchester City venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0 com tranquilidade. Em partida com gols de Phil Foden e Doku, Guardiola aproveitou para dar rodagem à equipe - deixando Haaland no banco e dando espaços às novas contratações. O jogo foi realizado no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), pela primeira rodada do grupo G do Mundial de Clubes da Fifa.

Phil Foden comemora com companheiros o gol marcado contra o Wydad Casablanca, na estreia do Mundial (Foto: Charly Triballeau/AFP)

O jogo ainda contou com a expulsão de Rico Lewis, que deu entrada forte em Obeng no fim do jogo. Durante a partida, os termômetros na Filadélfia, nos Estados Unidos marcavam 28º de temperatura, com uma umidade de 76% e um sol escaldante. O jogo contou com para para hidratação aos jogadores.

