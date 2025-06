Xabi Alonso conta com retornos para elevar desempenho defensivo do Real Madrid

Xabi Alonso conta com os retornos dos lesionados para elevar o desempenho defensivo do Real Madrid no Mundial de Clubes. Na estreia diante do Al-Hilal, a equipe sofreu com erros cometidos por Asencio, enquanto Rüdiger, Militão e Alaba se preparam para voltar.

Além da partida ruim de Asencio, o Real Madrid contou com as estreias de Alexander-Arnold e Huijsen, que estão em fase de adaptação. Ainda assim, o zagueiro espanhol foi um dos grandes destaques, embora o lateral-direito tenha deixado a desejar defensivamente e dado espaços para o Al-Hilal.

Na lateral-esquerda, Fran García não enfrenta a concorrência de Ferland Mendy no Mundial de Clubes, embora Alaba possa voltar para disputar posição no setor. Enquanto Rüdiger e Militão são esperados para fazer dupla com Huijsen, que não deve perder sua vaga após a grande apresentação.

Antes da estreia no Mundial de Clubes, Xabi Alonso havia sido questionado sobre os problemas defensivos do Real Madrid. O comandante explicou o que pensa para a equipe, embora a ideia não tenha sido colocada em prática em seu primeiro jogo devido aos poucos treinamentos e com diversos desfalques.

- É fundamental que haja equilíbrio atrás e na frente, que todos estejam envolvidos em todas as fases. A equipe precisa estar junta para nos ajudar. Tivemos pouco tempo, mas seremos melhores no último dia do torneio, porque poderemos ir corrigindo. Os jogos nos dirão coisas.

Após o empate com o Al-Hilal, Xabi Alonso deu um "puxão de orelha" em Asencio ao dizer que o pênalti cometido e que gerou o gol de Rúben Neves era evitável. O jovem não vive uma boa fase e é questionado por conta de suas últimas atuações.

Quando Xabi Alonso ganha "reforços" no Real Madrid?

Na coletiva que precedeu a estreia do Real Madrid no Mundial, Xabi Alonso garantiu que Rüdiger entraria ao menos na lista dos relacionados do jogo contra o Pachuca. No entanto, o comandante afirmou que outros atletas precisariam de mais tempo.

Com isso, os retornos de Carvajal, Militão e Alaba devem ficar para a última rodada da fase de grupos, embora o trio já esteja treinando com o restante do grupo. E dentre retornos e mais tempo de treino, o Real Madrid espera ajeitar a casinha e chegar forte no mata-mata.

