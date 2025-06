Barboza exalta Botafogo após vitória sobre PSG: ‘É um time que vai para a batalha’

PASADENA (EUA) - Mais uma história à brasileira foi escrita na baliza direita do mítico estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. Trinta anos depois do tetra campeonato mundial do Brasil, o Botafogo, campeão da Libertadores, choca o mundo e vence o atual vencedor da Champions, o PSG, por 1 a 0 pelo Mundial de Clubes da Fifa.

Após o jogo, o zagueiro alvinegro, Alexander Barboza, deu entrevista na zona mista e fez questão de exaltar a postura da equipe na partida.

— Aqui, a gente sempre luta pelos nossos sonhos. É um time que vai para a batalha, sempre. Hoje não foi exceção — afirmou.

A equipe francesa iniciou a partida como se esperava, com mais posse de bola e no ataque. Aos poucos, o Glorioso passou a ter as suas oportunidades. Aos 34 minutos da primeira etapa, Igor Jesus driblou Pacho, finalizou e fez um golaço, que garantiu uma dos episódios mais bonitos da vitoriosa história do Botafogo.

O triunfo também marca a quebra de um tabu para o futebol brasileiro. Foi a primeira vitória de um clube nacional sobre um europeu no Mundial de Clubes em quase 13 anos, sendo a última vez a conquista do Corinthians sobre o Chelsea, em 2012.

Artur já mira jogo contra Atlético

Outro que também passou pela zona mista foi o dono da mística camisa 7 do Botafogo, o ponta direita Artur. Ele fez questão de destacar que a euforia pela vitória sobre o PSG finda dentro do vestiário. Após sairem do estádio, os atletas já estarão focados na próxima partida, contra o Atlético de Madrid, que pode celar classificação para as oitavas de finais do Mundial de Clubes.

— Agora é descansar, aproveitar, comemorar o que já foi comemorado lá dentro (do vestiário), colocar a cabeça no travesseiro e seguir, porque amanhã já é um novo dia, um novo trabalho para o próximo adversário — pontuou.

