Manchester City é derrotado pelo Villa e aumenta crise na Premier League

A crise do Manchester City só aumenta na Premier League. A equipe de Pep Guardiola sofreu a derrota para o Aston Villa, por 2 a 1, neste sábado (21), no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, em partida válida pela 17ª rodada da Premier League. Os gols foram marcados por Durán e Rogers, aos mandantes, e Foden diminuiu para os Sky Blues.

Com nove derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, os atuais campeões ocupam a sexta colocação do Campeonato Inglês, com 27 pontos, nove a menos que o líder Liverpool, mesmo tendo dois jogos a mais. Enquanto isso, o Villa tomou o posto dos Cityzens e ocupam o quinto lugar, com 28.

Como foi o jogo?

Na primeira etapa, o Aston Villa começou em cima do Manchester City e perdeu duas chances incríveis com apenas um minuto de jogo. Apesar dos milagres de Ortega, o goleiro não conseguiu impedir o gol dos mandantes: Tielemans acha Rogers em belo passe enfiado; na entrada da área o ponta serve Durán para abrir o placar do jogo.

Mesmo com a posse de bola em quase todo o período, faltou eficiência e criatividade para a equipe de Pep Guardiola, que não ameaçou a meta de Dibu Martínez em quase todo o período. Porém, no fim do primeiro tempo as ações mudaram de lado: os Cityzens começaram a dar trabalho para o Villa, mas não foi o suficiente para o empate antes do intervalo.

A tônica da partida não mudou muito na volta do intervalo: o City esbarra na ótima marcação do Aston Villa, que bloqueia as trocas de passes perto da área e procura contra-ataques. Até que, aos 18 minutos do segundo tempo, Rogers fecha a partida de almanaque marcando o segundo gol da equipe de Unai Emery.

Nos acréscimos do jogo, Phil Foden diminuiu para o City: Savinho começa a jogada, parte para cima de quatro marcadores e a bola sobra para o inglês.

Jhon Duran, do Aston Villa, fez gol contra o Manchester City, em duelo válido pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O que vem pela frente?

Agora, o City se prepara para receber o Everton, em casa, na próxima quinta-feira (26), às 9h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Villa terá seu próximo compromisso contra o Newcastle, no Estádio St. James' Park, no mesmo dia. A bola rola a partir de 12h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

ASTON VILLA 2 X 1 MANCHESTER CITY

PREMIER LEAGUE - 17ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 21 de dezembro de 2024, às 9h30 (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

🥅 Gols: Jhon Durán (1º/16'), Morgan Rogers (2°/20'), Phil Foden (2°/45+3')

🟨 Cartões amarelos: Matty Cash (AVL); Dibu Martínez (AVL)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Dibu Martínez; Matty Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Kamara e Onana; McGinn, Tielemans e Morgan Rogers; Jhon Durán.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ortega; Rico Lewis, Akanji, Stones e Gvardiol; Kovacic e Gundogan; Bernardo Silva, Phil Foden e Grealish; Erling Haaland.

🟨 ARBITRAGEM

Árbitro: Peter Bankes