De saída do Everton, Dele Alli indica transferência para novo clube

Dele Alli, ex-jogador do Tottenham e com passagem pela seleção da Inglaterra, está de saída do Everton de maneira definitiva. Sem contrato desde junho, o jogador seguiu treinando com os Toffes para manter a forma física, mas anunciou na última sexta-feira (20) que não voltará a vestir as cores do clube. O jogador agradeceu ao Everton e aos torcedores em uma postagem no Instagram.

Na mensagem, o jogador de 28 anos afirmou que "2025 pode o colocar em um novo caminho com algumas oportunidades interessantes".

Guardiola confirma novo problema para o Manchester City na temporada

Qual o destino de Dele Alli?

Sem contrato desde o meio do ano, o meia ex-Tottenham pode assinar de graça com qualquer clube. Apesar disso, a BBC afirmou que o jogador tem um caminho traçado: o Como, atual 16º colocado da Serie A, da Itália. O time é comandado por Cesc Fàbregas, ídolo no futebol espanhol, que inclusive afirmou que Dele Alli poderia treinar com o time após o Natal. Posteriormente, a informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências na Europa.

Além disso, o britânico foi visto em um jogo do Como no último domingo. Sob os olhares do meia, a equipe conquistou um resultado maiúsculo: um 2 a 0 contra a Roma, que tirou o time da zona de rebaixamento à segunda divisão.

Grande destaque do Tottenham entre 2015-16 e 2017-18, Dele Alli encontrou dificuldades para dar sequência à carreira em alto nível. Após temporadas de insistência pela melhor fase nos Spurs, o jogador foi negociado com o Everton. Após 13 jogos, foi emprestado ao Besiktas, da Turquia, onde também teve lutou para reencontrar o jogador que encantou o futebol inglês na década passada.

Em julho de 2023, o jogador deu uma entrevista chocante ao programa "The Overlap". Questionado sobre os problemas que enfrentou no decorrer da carreira, Dele revelou que foi abusado sexualmente e traficava drogas durante a infância. Entre os detalhes da vivência conturbada, o jogador detalhou a influência em sua saúde mental e afirmou que pensou em se aposentar dos gramados aos 27 anos.

— Aos seis anos, uma amiga da minha mãe, que ia muito para casa, abusou de mim. Minha mãe era alcoólatra e isso aconteceu quando ela tinha seis anos. Eles me mandaram para a África para aprender disciplina e depois me mandaram de volta.

Dele Alli era um dos grandes destaques do Tottenham entre 2015 e 2018 (Foto: Reprodução / Twitter)

