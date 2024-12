Clube europeu avança pela contratação de Anderson Talisca, do Al-Nassr

Anderson Talisca, meia brasileiro companheiro de time de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, está muito próximo de retornar ao futebol europeu, mais precisamente à Turquia. Diversos veículos da imprensa no Velho Continente cravam que o jogador revelado pelo Bahia tem conversas avançadas para reforçar o Fenerbahçe, liderado pelo treinador português José Mourinho.

Talisca tem contrato até junho de 2026, mas deve deixar o clube para retornar ao futebol turco. No país, o jogador ganhou destaque no futebol europeu, mas com a camisa de um rival, o Besiktas: foram duas temporadas, com 37 gols e 15 assistências no período, além do título da liga do país. Após a passagem, o jogador vestiu as camisas do Guanghzou FC, da China, e do Al-Nassr, time onde joga até hoje e é considerado ídolo local.

A saída de Anderson Talisca abriria mais um espaço para jogadores estrangeiros no elenco comandado por Stefano Pioli. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências internacionais, o clube de Cristiano Ronaldo deve retornar ao mercado de forma agressiva já em janeiro, em busca de um substituto para a vaga. Entre Talisca e o clube turco, é questão de detalhes para que o acordo seja sacramentado.

Com a camisa do Al-Nassr, Anderson Talisca soma 110 jogos, 77 gols marcados e 12 assistências. Além dos ótimos números, o brasileiro ajudou o clube a conquistar a Copa dos Campeões Árabes na temporada 2023-24, sobre o rival Al-Hilal.

