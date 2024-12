Antes de Atlético x Barcelona, Simeone se derrete por Raphinha: ‘Um dos melhores’

O Barcelona recebe o Atlético de Madrid neste sábado (21), pela 18ª rodada da La Liga. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, e antes do clássico, o técnico Diego Simeone valorizou o brasileiro Raphinha, um dos protagonistas do clube catalão na temporada.

➡️ Fred Caldeira expõe motivos do ‘pior’ Manchester City da era Guardiola

- O que estamos falando há um mês e meio: o time trabalha bem compacto, procurando onde machucar o rival para competir e melhorar, vamos jogar contra um time que vai muito bem, com muitos jovens no meio que se sai muito bem, com Raphinha, que é um dos melhores da LaLiga pelo comportamento, valentia e forma de jogar... Temos os nossos pontos fortes, será um jogo divertido - afirmou Simeone, em coletiva pré-jogo de Barcelona e Atlético.

Invicto há 11 jogos na temporada e vindo de seis vitórias consecutivas em LaLiga, o Atlético de Madrid pode tirar a liderança do clube catalão. A briga pelo título está aberta, e, sob a ótica de Simeone, sua equipe está melhor colocada no páreo porque os principais adversários não mantiveram o aproveitamento do ano passado.

- Temos os mesmos pontos que no ano passado, a diferença é que o Barcelona não tem os mesmos pontos e nem o Real Madrid ou o Girona. Estamos percorrendo nosso caminho, os resultados dos rivais vão dizer até onde podemos competir - disse o técnico.

Raphinha mantém boa fase no Barcelona com mudança de posição

Raphinha comemora gol pelo Barcelona contra o Estrela Vermelha, pela Champions League (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Raphinha tem dividido o protagonismo do ataque do Barcelona em 2024/25. Ao lado de Lewandowski, o atacante brasileiro tem sido cada vez mais efetivo com a mudança de posição, na temporada com mais participações em gols por clubes na carreira. Em 24 jogos disputados até o momento, o camisa 11 balançou as redes em 17 oportunidades e contribuiu com oito assistências.

Raphinha, inclusive, atribui a boa fase à mudança imposta pelo técnico Hansi Flick, desde que começou a atuar mais centralizado e caindo para o lado esquerdo do campo.

- Estamos jogando muito bem. O que mudou mais foi a posição. Nas duas temporadas anteriores joguei mais pela direita, ao fim da temporada passada pela esquerda. Acho que mudou mais a posição. A vontade de jogar bem e ajudar a equipe sempre tive - disse Raphinha à Uefa após a goleada por 5 a 0 contra o Young Boys, na Champions League.

Raphinha foi contratado pelo Barcelona em 2022, vindo do Leeds United, da Inglaterra. Pelo clube espanhol, o brasileiro conquistou dois títulos: o Campeonato Espanhol da temporada 2022-2023 e a Supercopa da Espanha de 2022.