O Manchester City empatou com o Brentford por 2 a 2, no Brentford Community Stadium, em Londres, pela 21ª rodada da Premier League. Com o resultado, os cityzens caem para a sétima colocação, com 35 pontos. Por sua vez, o Brentford se mantém na décima posição, com 28 pontos.

Primeiro tempo

O Manchester City controlou a posse de bola, mas teve dificuldades de criar boas situações de gol no primeiro tempo. Os primeiros 45 minutos foram equilibrados e de poucas emoções no Brentford Community Stadium.

Segundo tempo

A segunda etapa já teve uma tônica diferente da primeira. O confronto ficou lá e cá, com as ambas as equipes criando oportunidades. Aos 19 minutos, a arbitragem anulou um gol de Damsgaard, pois o jogador estava impedido no início da jogada. No lance seguinte, o City chegou pelo lado direito e De Bruyne cruzou na medida para Foden só completar para o fundo da rede. 11 minutos depois, Savinho invade a área, chuta cruzado, Flekken defende, Foden aproveita o rebote e faz o segundo do City. Sem deixar a peteca cair, o Brentford diminuiu, aos 36 minutos, com Wissa. O jogador recebeu a bola dentro da área e só deslocou Ortega. Por fim, Nörgaard empatou o jogo, aos 45 minutos. Lewis-Potter acertou um lindo cruzamento e o camisa 6 finalizou de cabeça.

O que vem por aí?

O Brentford volta a campo no próximo sábado (18), às 12h (horário de Brasília). O confronto será contra o Liverpool, no Brentford Community Stadium, em Londres. Já o Manchester City encara o Ipswich, no próximo domingo (19), às 13h30 (horário de Brasília), no Portman Road, em Ipswich. Ambas as partidas são válidas pela 22ª rodada da Premier League.

Savinho lamentando chance desperdiçada (Foto: BEN STANSALL/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BRENTFORD 2 x 2 MANCHESTER CITY

21ª RODADA - PREMIER LEAGUE

🗓️ Data e horário: terça-feira, 14 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Brentford Community Stadium, em Londres

🥅 Gol: Foden (20'/2ºT e 31'/2ºT); Wissa (36'/2ºT) e Nörgaard (45'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: -

BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)

Mark Flekken; Roerslev (Rico Henry), Nathan Collins, Van Den Berg e Lewis-Potter; Mathias Jensen (Schade), Janelt (Yarmolyuk), Nörgaard, Mbeumo, Wissa e Damsgaard.

MANCHESTER UNITED (Técnico: Pep Guardiola)

Ortega; Akanji, Aké e Gvardiol; Kovacic (Gündogan), De Bruyne, Matheus Nunes, Foden (McAtee), Bernardo Silva, Savinho e Haaland.

