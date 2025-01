Ídolo do Manchester City pede a Guardiola para jogar no exterior

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, anunciou neste sábado (11 de janeiro) que Kyle Walker, capitão e um ídolo da história do clube, manifestou o desejo de jogar no exterior. Walker, de 34 anos, tem sido um elemento chave na defesa do City desde a chegada do Tottenham, em 2017, em transferência avaliada em £ 50 milhões, na época (US$ 61 milhões). Durante os últimos sete anos, o lateral-direito ajudou o clube a conquistar 15 grandes troféus, incluindo seis títulos da Premier League.

continua após a publicidade

Segundo a agência AFP, a revelação de Guardiola ocorreu após a goleada do Manchester City por 8 a 0 sobre o Salford, pela terceira rodada da FA Cup, a Copa da Inglaterra. Walker não participou da partida.

- Dois dias atrás, Kyle (Walker) pediu para explorar as opções de jogar no exterior, antes de encerrar a carreira - declarou Guardiola, aos jornalistas.

continua após a publicidade

Oferta foi considerada baixa pelo Manchester City, segundo Guardiola

O treinador acrescentou que Walker já havia expressado o desejo de sair anteriormente, com o Bayern de Munique demonstrando interesse no jogador na temporada 2023/24. No entanto, após uma oferta considerada baixa, Walker foi persuadido a ficar no Manchester City e renovou contrato até 2026.

Guardiola enfatizou a importância de Walker para o sucesso do Manchester City nos últimos anos.

- Nós não teríamos obtido o sucesso que tivemos sem ele (Walker). É impossível! Ter um lateral-direito como ele nos deu algo que não tínhamos, e ele tem sido incrível - sentenciou o espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Walker, que já representou a seleção inglesa em 93 partidas, também fez parte das equipes que chegaram às finais dos dois últimos Campeonatos Europeus. No entanto, os problemas com a forma física e com as lesões impactaram negativamente o desempenho do Manchester City, que venceu apenas um jogo em 13 partidas entre 30 de outubro e 29 de dezembro. Isso resultou na queda do time na disputa pelo título da Premier League e na eliminação da Copa da Liga inglesa.