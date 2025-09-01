Galatasaray se aproxima de contratação de meia do Manchester City
Jogador tem proposta de dois anos de contrato nas mãos
O Galatasaray se aproximou da contratação do meia Gundogan, que pertence ao Manchester City, segundo Fabrizio Romano. Os turcos aguardam o sinal positivo do jogador para programar a viagem do novo reforço do clube.
Próximo de completar 35 anos, Gundogan não é tratado como prioridade nos planos de Pep Guardiola na temporada. O clube inglês busca fazer modificações no elenco e contar com atletas mais jovens para 2025/2026.
Nas últimas semanas, o Galatasaray conversava com o Manchester City pela contratação do goleiro Ederson. No entanto, os turcos levaram um chapéu do Fenerbahce, mas mantiveram contatos para avançar em outro objetivo do elenco.
Próximo de reforçar o Galatasaray, Gundogan foi pela chave na última temporada do Manchester City. O meia alemão participou de 54 jogos, sendo a maioria como titular, além de ter marcado cinco gols e contribuído com oito assistências.
Alvo do Galatasaray, Gundogan é ídolo no Manchester City
Contratado em 2016 do Borussia Dortmund, Gundogan construiu uma história muito grande com o Manchester City. O atleta chegou a sair durante uma temporada para o Barcelona, mas retornou aos Sky Blues. Em oito temporadas, o meia conquistou cinco Premier League, uma Champions League e outros oito títulos com o clube.
