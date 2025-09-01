menu hamburguer
Futebol Internacional

Galatasaray se aproxima de contratação de meia do Manchester City

Jogador tem proposta de dois anos de contrato nas mãos

Gundogan em ação na vitória do Manchester City pelo Mundial (Foto: Chandan Khanna / AFP)
imagem cameraGundogan em ação na vitória do Manchester City pelo Mundial (Foto: Chandan Khanna / AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
14:14
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Galatasaray se aproximou da contratação do meia Gundogan, que pertence ao Manchester City, segundo Fabrizio Romano. Os turcos aguardam o sinal positivo do jogador para programar a viagem do novo reforço do clube.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Próximo de completar 35 anos, Gundogan não é tratado como prioridade nos planos de Pep Guardiola na temporada. O clube inglês busca fazer modificações no elenco e contar com atletas mais jovens para 2025/2026.

Nas últimas semanas, o Galatasaray conversava com o Manchester City pela contratação do goleiro Ederson. No entanto, os turcos levaram um chapéu do Fenerbahce, mas mantiveram contatos para avançar em outro objetivo do elenco.

Próximo de reforçar o Galatasaray, Gundogan foi pela chave na última temporada do Manchester City. O meia alemão participou de 54 jogos, sendo a maioria como titular, além de ter marcado cinco gols e contribuído com oito assistências.

Alvo do Galatasaray, Gundogan é ídolo no Manchester City

Contratado em 2016 do Borussia Dortmund, Gundogan construiu uma história muito grande com o Manchester City. O atleta chegou a sair durante uma temporada para o Barcelona, mas retornou aos Sky Blues. Em oito temporadas, o meia conquistou cinco Premier League, uma Champions League e outros oito títulos com o clube.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Gundogan em jogo pela Alemanha (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

