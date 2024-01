A equipe do Real Madrid saiu atrás do Las Palmas no placar. Porém, na segunda etapa, os merengues foram para cima e viraram a partida em 2 a 1. Vini Jr. marcou o gol de empate do time. Além de incomodar demais da defesa amarela e azul com dribles e jogadas de um contra um, uma atuação de gala do brasileiro.