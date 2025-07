O brasileiro Renan Lodi foi um dos jogadores mais criticados na derrota do Al-Hilal para o Fluminense, por 2 a 1. O lateral-esquerdo cometeu uma falha grave que deixou Germán Cano cara-cara com o goleiro, e foi pouco combativo no gol da virada do Fluminense.

Renan Lodi criticou última convocação de Carlo Ancelotti

O jogador criticou a última convocação da Seleção Brasileira, feita por Carlo Ancelotti. Sem ser chamado desde novembro de 2023, o lateral-esquerdo do Al-Hilal diz que esperava oportunidade e cita "preconceito com a Liga Saudita" como possível explicação pela ausência.

— Eu pensava que ia ter oportunidade de novo (na convocação de Ancelotti). Não sei se a CBF ou quem faz as convocações têm preconceito com a liga saudita, porque na temporada eu fui o lateral que mais fez gols, mais deu assistências. E você vê os que foram convocados, eles não têm os mesmos números — disparou o jogador em entrevista à "EPTV".

— Se for por números, poderiam ver meus números. Eu acho que eu merecia ter uma oportunidade. Mas também não fico pensando nisso, foco no meu clube, em ser campeão. Se aparecer um dia, vou agradecer muito — completou Lodi.

Fluminense perde dois titulares para a semifinal do Mundial

O Fluminense terá dois desfalques garantidos na semifinal do Mundial. O zagueiro Freytes e o meia Martinelli levaram seus segundos cartões amarelos na competição e estão fora do jogo contra o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea.

A semifinal do Mundial contra o vencedor de Palmeiras e Chelsea, que acontece às 22h (de Brasília) desta sexta-feira (4), será na terça (8), às 16h, no MetLife Stadium.