Magalhães tem lesão constatada e será desfalque no Arsenal

Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da Seleção Brasileira, teve uma lesão muscular constatada em seu retorno à Inglaterra. O defensor precisou ser substituído durante o duelo entre Brasil e Senegal e deverá ser desfalque dos Gunners por, ao menos, um mês, de acordo com apuração da "ESPN".
Gabriel sofreu uma distensão muscular na coxa já no segundo tempo de uma das partidas da Seleção na Data Fifa e os primeiros exames realizados pelo departamento médico do Arsenal confirmaram a lesão. Entretanto, ainda não existe um posicionamento oficial do clube quanto ao tempo de recuperação do brasileiro.
Dessa forma, Gabriel Magalhães deverá perder duelos de curto prazo importantes, como o clássico contra o Tottenham no próximo domingo (23), o duelo diante do Bayern de Munique pela liderança da Champions League, na próxima quarta-feira (26), e outro derbi, contra o Chelsea, no dia 30. Apesar da estimativa, a recuperação do zagueiro brasileiro poderá se alongar mediante a cicatrização da lesão.
A lesão de Gabriel Magalhães, que ocasionou o corte no meio da Data Fifa, se soma a outros seis problemas físicos que Mikel Arteta precisa lidar no elenco do Arsenal. Além do brasileiro, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Noni Madueke, Kai Havertz, Viktor Gyokeres e Martin Odegaard estão entregues ao departamento médico dos Gunners neste momento.
