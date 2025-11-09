O técnico Mikel Arteta não escondeu sua irritação após ver o Arsenal ceder o empate em 2 a 2 para o Sunderland neste sábado (8), com um gol sofrido aos 94 minutos. Em entrevista coletiva, o treinador desabafou após o empate e classificou o sentimento como "decepção e frustração", afirmando que sua equipe merecia a vitória.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O desabafo de Arteta

O primeiro gol sofrido na partida, marcado por Dan Ballard encerrou uma sequência recorde do clube de oito jogos consecutivos sem sofrer gols na Premier League. Questionado sobre o que sentiu no momento, Arteta foi sincero:

continua após a publicidade

— Uma dor na minha barriga, porque eu não quero sofrer nenhum gol.

O técnico, no entanto, elogiou a reação do time após sair atrás no placar. — Sofremos um gol que não estava em nossos padrões, mas depois disso o time reagiu muito bem, mostrou personalidade e coragem. Marcamos o primeiro, o segundo e dominamos totalmente o jogo.

Pela Premier League, Sunderland e Arsenal empataram por 2 a 2 (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Apesar da virada, com gols de Saka e Trossard, o Arsenal não conseguiu segurar o resultado. O gol de Brobbey, aos 94 minutos, veio após a defesa não conseguir afastar o perigo, o que irritou o treinador.

continua após a publicidade

— Você tem que ser capaz de defender sua área quando eles começam a colocar seis, sete jogadores ali. Podemos defender essa jogada melhor. E hoje não fizemos isso, sofremos um gol — lamentou Arteta, que ainda sentiu que o Arsenal poderia ter vencido. — No último minuto, tivemos outra chance de vencer, o que eu acho que merecíamos.

O que vem por aí?

Líder da competição com 26 pontos, o Arsenal volta aos gramados apenas no dia 23 de novembro, às 13h30 (de Brasília), no clássico contra o Tottenham, pela 12ª rodada da Premier League, no Emirates Stadium, em Londres (ING). Já o Sunderland, terceiro na tabela, visita o Fulham, no dia 22 de setembro, ao 12h (de Brasília).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial