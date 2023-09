No sábado (9), às 15h45 (horário de Brasília), a Itália de Luciano Spalletti visita a Macedônia do Norte na Arena Toše Proeski, em jogo válido pela quinta rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024. A estreia do ex-comandante do Napoli traz uma oportunidade de vingança, já que a Azzurra ficou pelo caminho pré-Copa do Mundo justamente para os macedônios na repescagem, sem vaga no Qatar.