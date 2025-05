Lyon garante ida a Liga Europa após PSG vencer a Copa da França

A vitória do PSG sobre o Reims por 3 a 0 não garantiu apenas a conquista da Copa da França para equipe parisiense, mas também ajudou o Lyon, equipe de John Textor, a se classificar para a próxima Liga Europa. Isso acontece por conta de mais uma vaga para a competição ter sido aberta pelo Campeonato Francês.

A equipe comandada pelo português Paulo Fonseca terminou a competição na sexta colocação, com 57 pontos. Três atrás do Nice, quarto colocado, e a equipe que se classificou para os playoffs da próxima Liga dos Campeões.

Além do Lyon, o Strasbourg, equipe que tem os mesmos donos do Chelsea, também se beneficiou com a conquista do Paris Saint-Germain. Os Alcianos terminaram o último Campeonato Francês na sétima colocação com os mesmo 57 pontos dos Les Gones.

Como foi a vitória do PSG?

A final da Copa da França foi dominada pelo PSG, que comandou as ações da partida desde o início. A equipe de Luis Enrique abriu o placar na primeira etapa, após Doué encontrar um belo passe para Barcola abrir o marcador batendo na saída do goleiro.

O PSG ampliou o marcador em uma jogada parecida, que terminou com a conclusão de Barcola. A equipe parisiense marcou o terceiro no final da etapa inicial após Barcola cruzar para dentro da área e Hakimi complementar para o fundo das redes.

Durante o segundo tempo, o Paris Saint-Germain administrou o resultado e trocou passes no campo de ataque. Em sua melhor chance, Dembélé recebeu dentro da área e finalizou, mas o goleiro defendeu e abola acertou a trave.

Barcola e Dembélé comemoram gol do PSG contra o Reims (Foto: Franck Fife/AFP)

Após conquistar a Copa da França, o PSG vai atrás da tríplice coroa no próximo sábado (31), às 16h (de Brasília), quando enfrenta a Inter de Milão pela grande final da Champions League. A equipe de Luis Enrique busca conquistar a competição pela primeira vez em sua história.