A Eagle Football Holdings, empresa de John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, receberá uma aviso do governo do Reino Unido e corre o risco de ser fechada no país. A notificação será informando do início de um processo de remoção do registro comercial e empresarial. O ofício, porém, ainda não foi finalizado, neste sentido, as razões não foram informadas.

O motivo mais provável é pelo fato de que a Eagle ainda não entregou documentações obrigatórias. O sistema do governo aponta que um arquivo de "remoção compulsória" está sendo processado. A notificação já foi protocolada no site estatal e tem previsão de entrega nos próximos dez dias. Textor, então, terá três meses para recorrer à remoção e cumprir as determinações. Se o cancelamento prosseguir, a Eagle e seus ativos ficarão sob tutela do governo do Reino Unido.

A Eagle passa por grave crise financeira, não cumprindo com o prazo de publicação das demonstrações financeiras, que era válido até o dia 30 de junho do ano passado. A empresa também deixou de entregar a atualização da declaração de confirmação. A última vez que o documento em questão foi entregue foi em setembro de 2023.

Clube de Textor tem documentos rejeitados e pode ficar fora de competições continentais

Na disputa por uma vaga em competições internacionais, o Lyon pode sofrer um duro golpe enquanto briga pela classificação aos torneios. A equipe francesa teve a documentação necessária para a participação rejeitada pela Federação Francesa de Futebol, e por isso, pode ficar de fora dos campeonatos, mesmo que termine em uma posição classificatória na Ligue 1.

Conforme noticiado no jornal francês "L'Equipe", além de Lyon, o Molenbeek, também clube de John Textor, também passou por algo parecido. O clube teve problemas com a documentação ao se inscrever para a próxima edição da Primeira Divisão do Campeonato Belga. Entretanto, a equipe não conseguiu o acesso, e a história ficou por isso mesmo.

O jornal "L'Équipe" ressaltou que a Federação Francesa de Futebol (FFF) alertou os clubes do país sobre a possibilidade de um deles substituir o Lyon em uma eventual classificação para uma das três competições europeias. Atualmente na sexta posição, com um jogo a menos, o time de Textor estaria garantido na Conference League de 2025/2026. Restam três rodadas para o término do Campeonato Francês.