Luiz Henrique, ex-Botafogo, revela surpresa ao ser indicado ao time ideal do The Best: 'Estava dormindo'
Jogador foi um dos 11 brasileiros indicados ao prêmio
Rei da América em 2024, Luiz Henrique foi um dos brasileiros lembrados pela Fifa na lista de indicados ao time ideal do prêmio The Best 2025. O atacante do Zenit, da Rússia, foi entrevistado com exclusividade pelos jornalistas Lucas Pires e Rodrigo Calvino, do "365Scores", e contou que a notícia o pegou de surpresa.
Durante a entrevista, Luiz Henrique contou como descobriu que havia sido indicado ao time ideal do The Best. Segundo ele, a notícia chegou de forma inesperada, logo pela manhã, antes de um compromisso com a imprensa.
– Eu estava dormindo (risos). Daí acordei pra entrevista e vi no grupo da assessoria que a Fifa tinha postado. Pra mim foi uma surpresa estar entre os melhores do mundo. Tem muitos jogadores excelentes e de alto nível, como Dembélé, Mbappé e Messi. São os caras que eu assisto sempre na televisão – disse o atacante.
Luiz Henrique contou ainda que encara a indicação como reconhecimento ao trabalho que vem realizando desde os tempos de Botafogo, e que o prêmio reforça sua confiança para continuar evoluindo.
– Foi uma surpresa muito linda, estou muito contente de estar entre esses melhores do mundo. Creio que isso é fruto do meu trabalho, da minha dedicação no dia a dia, nos treinamentos aqui no Zenit. Então estou contente demais por estar nos melhores. Agora é seguir com o mesmo foco e pegada para que eu possa estar em mais prêmios como esse – afirmou.
Luiz Henrique teve uma temporada mágica
Luiz Henrique foi o grande destaque do Botafogo na temporada passada, liderando o clube nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ele também foi eleito o melhor jogador das duas competições e recebeu o prêmio de Rei da América, concedido pelo jornal uruguaio "El País".
O desempenho fez o atacante ser vendido ao Zenit por 33 milhões de euros. Na Rússia, manteve o bom nível e consolidou seu nome nas convocações da seleção brasileira, participando das partidas finais das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Entre os 88 nomes indicados ao time do ano, o Brasil teve forte presença, com 11 atletas concorrendo. Além de Luiz Henrique, aparecem Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras), Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), João Pedro (Chelsea) e Raphinha (Barcelona).
