menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Luiz Henrique, ex-Botafogo, revela surpresa ao ser indicado ao time ideal do The Best: 'Estava dormindo'

Jogador foi um dos 11 brasileiros indicados ao prêmio

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 06/11/2025
17:46
Luiz Henrique tem dois gols e duas assistências pelo Zenit (Reprodução: Luiz Henrique)
imagem cameraLuiz Henrique tem dois gols e duas assistências pelo Zenit (Reprodução: Luiz Henrique)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Rei da América em 2024, Luiz Henrique foi um dos brasileiros lembrados pela Fifa na lista de indicados ao time ideal do prêmio The Best 2025. O atacante do Zenit, da Rússia, foi entrevistado com exclusividade pelos jornalistas Lucas Pires e Rodrigo Calvino, do "365Scores", e contou que a notícia o pegou de surpresa.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Durante a entrevista, Luiz Henrique contou como descobriu que havia sido indicado ao time ideal do The Best. Segundo ele, a notícia chegou de forma inesperada, logo pela manhã, antes de um compromisso com a imprensa.

continua após a publicidade

– Eu estava dormindo (risos). Daí acordei pra entrevista e vi no grupo da assessoria que a Fifa tinha postado. Pra mim foi uma surpresa estar entre os melhores do mundo. Tem muitos jogadores excelentes e de alto nível, como Dembélé, Mbappé e Messi. São os caras que eu assisto sempre na televisão – disse o atacante.

Luiz Henrique contou ainda que encara a indicação como reconhecimento ao trabalho que vem realizando desde os tempos de Botafogo, e que o prêmio reforça sua confiança para continuar evoluindo.

continua após a publicidade

– Foi uma surpresa muito linda, estou muito contente de estar entre esses melhores do mundo. Creio que isso é fruto do meu trabalho, da minha dedicação no dia a dia, nos treinamentos aqui no Zenit. Então estou contente demais por estar nos melhores. Agora é seguir com o mesmo foco e pegada para que eu possa estar em mais prêmios como esse – afirmou.

Luiz Henrique, ex-Botafogo, é a grande estrela do Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)
Luiz Henrique, ex-Botafogo, é a grande estrela do Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

Luiz Henrique teve uma temporada mágica

Luiz Henrique foi o grande destaque do Botafogo na temporada passada, liderando o clube nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ele também foi eleito o melhor jogador das duas competições e recebeu o prêmio de Rei da América, concedido pelo jornal uruguaio "El País".

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O desempenho fez o atacante ser vendido ao Zenit por 33 milhões de euros. Na Rússia, manteve o bom nível e consolidou seu nome nas convocações da seleção brasileira, participando das partidas finais das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Entre os 88 nomes indicados ao time do ano, o Brasil teve forte presença, com 11 atletas concorrendo. Além de Luiz Henrique, aparecem Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras), Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), João Pedro (Chelsea) e Raphinha (Barcelona).

🤴 Finalistas do prêmio The Best 2025 — Melhor Jogador

    1.
  1. Ousmane Dembélé: Paris Saint-Germain; França
    2. 2.
  2. Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain; Marrocos
    3. 3.
  3. Harry Kane: Bayern de Munique; Inglaterra
    4. 4.
  4. Kylian Mbappé: Real Madrid; França
    5. 5.
  5. Nuno Mendes: Paris Saint-Germain; Portugal
    6. 6.
  6. Cole Palmer: Chelsea; Inglaterra
    7. 7.
  7. Pedri: Barcelona; Espanha
    8. 8.
  8. Raphinha: Barcelona; Brasil
    9. 9.
  9. Mohamed Salah: Liverpool; Egito
    10. 10.
  10. Vitinha: Paris Saint-Germain; Portugal
    11. 11.
  11. Lamine Yamal: Barcelona; Espanha

👸Finalistas do prêmio de Melhor Jogadora

    1.
  1. Sandy Baltimore: Chelsea; França
    2. 2.
  2. Nathalie Björn: Chelsea; Suécia
    3. 3.
  3. Aitana Bonmatí: Barcelona; Espanha
    4. 4.
  4. Lucy Bronze: Chelsea; Inglaterra
    5. 5.
  5. Mariona Caldentey: Arsenal; Espanha
    6. 6.
  6. Temwa Chawinga: Current Kansas City; Malawi
    7. 7.
  7. Kadidiatou Diani: Olympique Lyonnais; França
    8. 8.
  8. Melchie Dumornay: Olympique Lyonnais; Haiti
    9. 9.
  9. Patri Guijarro: Barcelona; Espanha
    10. 10.
  10. Lindsey Horan: Olympique Lyonnais; Estados Unidos
    11. 11.
  11. Lauren James: Chelsea; Inglaterra
    12. 12.
  12. Chloe Kelly: Manchester City; Inglaterra
    13. 13.
  13. Ewa Pajor: Barcelona; Polônia
    14. 14.
  14. Claudia Pina: Barcelona; Espanha
    15. 15.
  15. Alexia Putellas: Barcelona; Espanha
    16. 16.
  16. Alessia Russo: Arsenal; Inglaterra
    17. 17.
  17. Leah Williamson: Arsenal; Inglaterra

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias