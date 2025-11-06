Cristiano Ronaldo sobre a Copa do Mundo: 'Não é um sonho'
Astro afirmou que para países como a Argentina vencer um Mundial não é surpresa
A Copa do Mundo de 2026 marcará a despedida de Cristiano Ronaldo do maior torneio do futebol mundial. Porém, o astro surpreendeu ao revelar que vencer este título "não é um sonho". CR7 falou amplamente sobre a Copa, incluindo Lionel Messi, durante entrevista para o jornalista Piers Morgan, publicada nesta quinta-feira (6).
- Não estou pensando nisso. Se me perguntar: 'Cristiano, é um sonho vencer o Mundial?' Não é um sonho. Ganhar um Mundial não vai mudar o meu nome na história. Não vou mentir - afirmou o atacante português.
Além disso, Cristiano Ronaldo falou sobre sua trajetória na seleção de Portugal, exaltando as primeiras conquistas na história do país:
- O que tenho a certeza é que estou aproveitando o momento e aprendi com o tempo que o momento é o mais importante. Ainda não estamos classificados. Joguei contra a Hungria em Alvalade, talvez tenha sido o último (jogo) nesse estádio. Nunca saberemos. A minha família estava lá. Venci três títulos por Portugal - disse CR7.
Os três títulos referidos por Cristiano Ronaldo são a icônica Eurocopa de 2016, quando o astro marcou três gols e deu duas assistências, e as duas Ligas das Nações. Primeira em 2019, quando marcou um hat-trick na semifinal, e a deste ano, balançando as redes contra Alemanha e Espanha, na semi e final, respectivamente.
CR7 também falou sobre Messi e Argentina
A conquista de Lionel Messi na última Copa do Mundo com a Argentina colocou ainda mais em evidência o debate de quem é o maior jogador da história, e Cristiano Ronaldo refletiu sobre o título de seu rival:
- Quantos Mundiais a Argentina venceu antes de Messi? São países habituados a ganhar grandes competições. Se o Brasil vencer o Mundial vai ser uma surpresa? Não. Se Portugal ganhar um Mundial será um choque? Sim. Mas na minha cabeça não penso dessa forma. Claro que quero ganhar, mas não vai mudar a forma como vejo o futebol - concluiu.
