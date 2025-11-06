menu hamburguer
Cristiano Ronaldo sobre a Copa do Mundo: 'Não é um sonho'

Astro afirmou que para países como a Argentina vencer um Mundial não é surpresa

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
17:26
Atualizado há 4 minutos
Cristiano Ronaldo fez um dos gols do título em Portugal x Espanha (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo fez um dos gols do título em Portugal x Espanha (Foto: Tobias Schwarz / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Cristiano Ronaldo se despede da Copa do Mundo em 2026, mas afirma que vencer o título "não é um sonho".
Ele valoriza sua trajetória com a seleção de Portugal e suas conquistas, incluindo a Eurocopa de 2016 e as Ligas das Nações.
Ronaldo reflete sobre a comparação com Lionel Messi após a conquista da última Copa do Mundo e enfatiza a diferença nas expectativas entre o Brasil e Portugal.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Copa do Mundo de 2026 marcará a despedida de Cristiano Ronaldo do maior torneio do futebol mundial. Porém, o astro surpreendeu ao revelar que vencer este título "não é um sonho". CR7 falou amplamente sobre a Copa, incluindo Lionel Messi, durante entrevista para o jornalista Piers Morgan, publicada nesta quinta-feira (6).

- Não estou pensando nisso. Se me perguntar: 'Cristiano, é um sonho vencer o Mundial?' Não é um sonho. Ganhar um Mundial não vai mudar o meu nome na história. Não vou mentir - afirmou o atacante português.

Além disso, Cristiano Ronaldo falou sobre sua trajetória na seleção de Portugal, exaltando as primeiras conquistas na história do país:

- O que tenho a certeza é que estou aproveitando o momento e aprendi com o tempo que o momento é o mais importante. Ainda não estamos classificados. Joguei contra a Hungria em Alvalade, talvez tenha sido o último (jogo) nesse estádio. Nunca saberemos. A minha família estava lá. Venci três títulos por Portugal - disse CR7.

Os três títulos referidos por Cristiano Ronaldo são a icônica Eurocopa de 2016, quando o astro marcou três gols e deu duas assistências, e as duas Ligas das Nações. Primeira em 2019, quando marcou um hat-trick na semifinal, e a deste ano, balançando as redes contra Alemanha e Espanha, na semi e final, respectivamente.

Cristiano Ronaldo comemora gol diante da Hungria (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
Cristiano Ronaldo comemora gol diante da Hungria (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

CR7 também falou sobre Messi e Argentina

A conquista de Lionel Messi na última Copa do Mundo com a Argentina colocou ainda mais em evidência o debate de quem é o maior jogador da história, e Cristiano Ronaldo refletiu sobre o título de seu rival:

- Quantos Mundiais a Argentina venceu antes de Messi? São países habituados a ganhar grandes competições. Se o Brasil vencer o Mundial vai ser uma surpresa? Não. Se Portugal ganhar um Mundial será um choque? Sim. Mas na minha cabeça não penso dessa forma. Claro que quero ganhar, mas não vai mudar a forma como vejo o futebol - concluiu.

