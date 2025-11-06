O Ajax anunciou nesta quinta-feira (6) a demissão de John Heitinga, após uma sequência negativa que colocou o time na lanterna da Champions League 25/26. O clube de Amsterdã, campeão europeu em quatro ocasiões, perdeu os quatro jogos disputados na atual fase de liga, incluindo o 3 a 0 sofrido em casa para o Galatasaray. O auxiliar Fred Grim assume interinamente.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Heitinga, de 41 anos, havia sido contratado em julho de 2025 com a missão de reconstruir o Ajax após uma temporada irregular. No entanto, o início foi desastroso. Além da campanha sem vitórias na Champions, o time venceu apenas um dos últimos seis jogos somando todas as competições. A derrota mais recente, na Johan Cruijff Arena, teve Victor Osimhen como protagonista, com três gols que ampliaram a crise e deixaram o ambiente interno insustentável.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Heitinga em ação pelo Ajax (Foto: Reprodução/Ajax)

No Campeonato Holandês, o desempenho era um pouco melhor, com o clube ocupando a quarta posição – mas ainda distante da disputa pelo título. O desempenho inconsistente, a instabilidade tática e a dificuldade em dar identidade ao novo elenco foram apontados pela diretoria como motivos centrais para a demissão.

Possível retorno de Erik ten Hag ao Ajax

Segundo Fabrizio Romano e veículos holandeses, o Ajax já abriu conversas com Erik ten Hag, que comandou a equipe entre 2017 e 2022. O treinador, atualmente sem clube após breves passagens por Manchester United e Bayer Leverkusen, é visto como o nome ideal para liderar uma nova reconstrução.

continua após a publicidade

Durante sua primeira passagem, Ten Hag conquistou seis títulos, incluindo três da Eredivisie e uma campanha semifinalista na Champions League de 2019. A possível volta é tratada como prioridade por parte da cúpula, que busca reaproximar o clube de seu estilo histórico de jogo.

Heitinga, ídolo do clube e ex-defensor da seleção holandesa, deixa o comando com cinco vitórias em 11 partidas pela Eredivisie e sem pontos conquistados na Champions. O Ajax, agora, tenta reagir com Grim no banco enquanto define o novo treinador para tentar salvar a temporada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.