Flaco López foi convocado por Lionel Scaloni para defender a seleção da Argentina nesta Data Fifa. Com isso, o Palmeiras perderá sua dupla de ataque titular para o clássico contra o Santos, no dia 15 de novembro, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Antes, o atacante Vitor Roque já havia sido chamado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil nos amistosos contra Senegal, na Inglaterra, e Tunísia, na França.

A presidente Leila Pereira utilizará sua aeronave particular para trazer Vitor Roque de volta da Europa, na tentativa de ter o camisa 9 à disposição para o confronto com o Vitória, cerca de 24 horas após o último jogo da Amarelinha, no Allianz Parque.

A atual campeã mundial, por sua vez, fará apenas uma partida nesta Data Fifa, no dia 14 de novembro, contra a Angola. Assim, Flaco terá tempo suficiente para se recuperar da viagem e estar em campo.

Além da dupla citada anteriormente, o Palmeiras pode ter outros cinco nomes selecionados por duas seleções sul-americanas: Paraguai e Uruguai.

O capitão Gustavo Gómez é peça fundamental na seleção paraguaia e será convocado neste período, enquanto Ramón Sosa, ausente da última lista por problemas físicos, disputa uma vaga no ataque. Já o Uruguai tem três nomes do Palmeiras no radar: o lateral-esquerdo Piquerez, o volante Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres. As listas das duas seleções serão divulgadas nos próximos dias.

Flaco López comemora gol do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o Santos na noite desta quinta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, a equipe de Abel Ferreira pode abrir três pontos de vantagem sobre o vice-líder Flamengo. O Peixe, por sua vez, precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento.