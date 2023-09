Luiz Felipe foi um pedido do técnico português Nuno Espírito Santo, que sempre admirou a qualidade técnica do jogador. Atualmente, com 26 anos, o zagueiro brilhou durante cinco anos pela Lazio, onde conquistou três títulos. Na última temporada, manteve o alto nível vestindo a camisa do Betis, sendo eleito para o time de revelações da La Liga. Agora, Luiz chega para sua primeira experiência no mundo árabe, onde terá como companheiros de elenco grandes jogadores, como Benzema, Kanté e Jota, além dos brasileiros Fabinho, Romarinho, Marcelo Grohe e Igor Coronado.