Ex-jogador revela que Neymar recebia bônus para bater palmas no PSG

Mesmo fora do PSG desde 2023, a passagem de Neymar pelo clube ainda é assunto. Lewis Bryon, ex-jogador de futebol, revelou que o brasileiro tinha uma cláusula curiosa no clube francês: bater palmas para os torcedores parisienses nos estádios. A informação foi divulgada durante uma entrevista ao podcast Ball Talk.

Byron, de 23 anos, disse que a informação foi passada para ele por um funcionário do PSG, que não teve a identidade revelada, enquanto o jovem fazia um curso de treinador.

- Ele disse que o Neymar tinha uma cláusula em seu contrato que toda vez que ele ia e batia palmas para os torcedores após uma partida, ele recebia um bônus de 200 mil euros. Ele disse que isso acontecia porque Neymar tinha uma fama de não se envolver com o clube - contou Byron na entrevista ao podcast.

Assim, Neymar recebia cerca de R$ 1,2 milhão de reais a cada vez que saudava os torcedores do PSG com palmas. O jogador chegou França em 2017, sendo a maior transferência da histórias do futebol mundial: 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 821 milhões na cotação da época). Em agosto de 2023, o camisa 10 deixou oficialmente o clube para assinar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Quem é Bryon?

Lewis Bryon foi um ex-jogador de futebol, que precisou encerrar sua carreira precocemente devido a lesões recorrentes na base. Na carreira, atuou pelo Crystal Palace entre os 8 e 23 anos, sendo considerado uma das maiores promessas da história do clube inglês. Atualmente, trabalha como treinador de academias de futebol.

