Luis Suárez marca dois, e Sporting vence PSG na Champions League

O Sporting conquistou uma vitória de peso sobre o PSG por 2 a 1, nesta quarta-feira (20), pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. O duelo foi disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e teve roteiro intenso, com domínio francês em boa parte do confronto. Luis Suárez marcou os dois gols do Sporting, enquanto Khvicha Kvaratskhelia anotou o gol parisiense.

Com o resultado, o Sporting deu um salto importante na tabela da fase de liga e subiu para a sexta colocação, entrando de vez na briga direta por vaga entre os melhores colocados. O PSG, por sua vez, deixou o Top-3 e caiu para a quinta posição, ainda em situação confortável, mas agora pressionado por concorrentes diretos.

Como foi o jogo entre Sporting x PSG?

O confronto colocou frente a frente duas equipes em contextos distintos, mas com a mesma necessidade de pontuar. O PSG, atual campeão europeu e até então entre os três primeiros da fase de liga, entrou em campo carregando o favoritismo. O Sporting, jogando em casa, precisava vencer para seguir vivo na luta por classificação direta ou, ao menos, garantir presença nos playoffs. Os três pontos eram tratados como inegociáveis para ambos.

Desde os primeiros minutos, o PSG assumiu o controle da partida. Com circulação rápida da bola, pressão alta e posse prolongada, a equipe francesa empurrou o Sporting para o próprio campo. O time lisboeta se defendia com linhas compactas, apostando em transições rápidas e em bolas longas para aliviar a pressão.

A superioridade parisiense ficou evidente ainda no primeiro tempo. O PSG rondava a área com frequência e chegou a balançar as redes em uma jogada bem trabalhada. Após desarme de Mayulu no meio-campo, Vitinha iniciou a construção ofensiva, acionando Barcola, que encontrou Fabián Ruiz pela esquerda. O cruzamento encontrou Zaïre-Emery, que cabeceou para o gol. A comemoração, porém, durou pouco: o VAR anulou o lance ao identificar falta de Mayulu no início da jogada.

Mesmo com o gol invalidado, o PSG manteve o ritmo alto. Ao fim da primeira etapa, os números escancaravam o domínio francês: 15 finalizações e 78% de posse de bola, contra apenas três chutes e 22% de posse do Sporting. Ainda assim, o placar permanecia zerado graças à organização defensiva dos donos da casa e à falta de precisão do adversário no último passe.

Jogadores do Sporting em PSG em disputa pela bola (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Na volta do intervalo, o panorama começou a mudar. O Sporting retornou mais agressivo, ajustou a marcação e passou a competir melhor no meio-campo, reduzindo os espaços e conseguindo permanecer mais tempo com a bola. O PSG seguiu perigoso, mas já não encontrava a mesma facilidade para chegar à área.

Logo aos 11 minutos, os franceses chegaram a marcar novamente. Em jogada pelo lado esquerdo, Doué cruzou rasteiro para Dembélé, que empurrou para o gol. O lance, porém, foi corretamente anulado por impedimento, assinalado pela arbitragem de campo.

O gol invalidado deu novo fôlego ao PSG. Pouco depois, Dembélé voltou a levar perigo ao invadir a área pelo lado direito e finalizar forte, obrigando Rui Silva a fazer grande defesa. O cenário indicava que a abertura do placar francês era apenas uma questão de tempo.

No entanto, quem foi eficaz foi o Sporting. Em ataque rápido pela direita, Catamo avançou e cruzou. A bola desviou em Marquinhos e saiu para escanteio. Na cobrança, após rebote parcial da defesa, Catamo arriscou de fora da área. A finalização desviou em Vagiannidis e sobrou limpa para Luis Suárez, que apareceu livre para finalizar e abrir o placar para os Leões.

A resposta do PSG foi imediata. Atrás no marcador, o time francês se lançou de vez ao ataque. Em jogada individual, Dembélé conduziu da direita para o meio, atraiu a marcação e encontrou Kvaratskhelia. No duelo individual, o georgiano puxou para o pé direito e acertou um belo chute, sem chances para Rui Silva, empatando a partida.

Com o empate, o jogo ganhou contornos dramáticos. As duas equipes passaram a buscar o gol da vitória com mais intensidade, deixando espaços e elevando o ritmo da partida. O PSG tentou se impor tecnicamente, enquanto o Sporting apostava na força física e no apoio da torcida.

Aos minutos finais, a resiliência dos donos da casa fez a diferença. Em jogada pela direita, Alisson avançou e tocou para Francisco Trincão. O camisa 17 arriscou um chute forte de fora da área. Chevalier defendeu, mas deu rebote curto. Atento, Luis Suárez apareceu entre os zagueiros e, de cabeça, marcou o segundo gol do Sporting, decretando a vitória no José Alvalade.

O que vem por aí?

Após o compromisso pela Champions League, o Sporting volta a campo no sábado (24), pelo Campeonato Português, quando enfrenta o Arouca, às 15h (de Brasília). O PSG, por sua vez, joga na sexta-feira (23), pelo Campeonato Francês, contra o Auxerre, às 16h (de Brasília).

