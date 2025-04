Luis Henrique, ex-Botafogo, tem negociações avançadas para se tornar jogador da Inter de Milão. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o atacante conversou com a diretoria e acertou os valores a nível pessoal, restando apenas a equiparação dos valores entre a diretoria nerazzurra e o Olympique de Marseille, seu atual clube.

De acordo com o periodista, os franceses querem uma quantia avaliada entre 30 e 35 milhões de euros, em valor máximo equivalente a R$ 232,8 milhões na cotação atual. Já os italianos ofereceram um terço a menos do solicitado, e agora, falta um ponto de equilíbrio para que a transação seja costurada.

Luis também está na mira do Bayern de Munique para a próxima temporada. Os alemães enxergam no jovem de 23 anos o substituto ideal para Thomas Müller, que anunciou a saída da Baviera ao final de junho e ainda não definiu seu futuro.

Luis Henrique chegou ao Botafogo em 2018, pela associação do clube com o Três Passos-RS. Em dois anos no Rio de Janeiro, ganhou os holofotes pelo bom futebol apresentado, e foi comprado pelo Marseille por 8 milhões de euros em setembro de 2020 (mais de R$ 50 milhões na cotação da época).

Com pouco espaço na França, o atacante retornou ao Glorioso para um empréstimo de um ano e meio, que durou até o final de 2023. Mais encorpado, recebeu novas oportunidades na volta à Europa, e vive momento positivo em 2024-25. O camisa 44 esteve em ação em todas as partidas de sua equipe na temporada, e pode render mais do que o triplo do valor pelo qual foi comprado.

🔢 Números de Luis Henrique, ex-Botafogo, pelo Marseille em 2024-25

⚽ 31 jogos

⌛ 2.508 minutos em campo

🥅 9 gols

📤 7 assistências

✅ 17 vitórias

🟰 5 empates

❌ 9 derrotas