Luis Enrique reage durante jogo do PSG na Champions (Foto: PATRICK HERTZOG / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 14:44 • Paris (FRA)

Em entrevista coletiva que antecede o jogo da volta entre Barcelona e PSG, pelas quartas de final da Champions, o técnico Luis Enrique depositou sua confiança na virada da equipe francesa. Os parisienses precisam de um triunfo por pelo menos dois gols de diferença para avançar ainda no tempo normal, em pleno Olímpico de Montjuïc.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Este segundo jogo é um pouco diferente, porque não houve jogo entre um e outro. Tivemos o tempo necessário para analisar e melhorar nosso rendimento. Foi um jogo muito disputado, o resultado não refletiu com exatidão o que merecíamos, mas vamos começar atrás do marcador. De todo jeito, não somos um time que joga por especulações, e estamos plenamente convencidos de que daremos a volta no placar - afirmou o comandante.

Em seu reencontro com o Barcelona na Catalunha, Luis também admitiu certa tensão para o jogo. Em seu tempo como técnico blaugrana, o comandante venceu a Champions League de 2014-15, contando com estrelas como Messi, Suárez e Neymar em seu elenco.

➡️ Aposte R$50 no Lance! Betting e fature R$234 se Lewandowski abrir o placar para o Barcelona contra o PSG

- A recepção não me preocupa em nada, apenas ignoro. Sempre que vim aqui, o público me recebeu bem. Me sinto como um culé, e aceiterei de bom grado o que acontecer. Vou me comportar como um profissional, como técnico do PSG que sou - disse o espanhol.

Em vias de remontada para alcançar a semifinal da Champions, o PSG precisará vencer o Barça por dois gols de diferença. Um gol levaria a partida para a prorrogação, enquanto os catalães entram com a vantagem do empate para a vaga.

Luis Enrique em jogo do PSG na Champions (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)