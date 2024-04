Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 13:38 • São Paulo (SP)

Kleiton Lima, técnico da equipe feminina do Santos, solicitou nesta segunda-feira (15) seu afastamento do cargo de técnico das Sereias da Vila, decisão acatada pela diretoria do clube. Wesly Otoni assumirá interinamente o cargo.

Sete meses após deixar o comando das Sereias da Vila, em setembro de 2023, após 19 denúncias de assédio sexual e moral, relatadas em cartas anônimas por atletas do clube, Kleiton Lima havia sido recontratado pelo Santos. O treinador nega as acusações.

Através de uma nota oficial, o Santos reiterou sua confiança de que o assunto seja definitivamente encerrado e alegou que o treinador recebeu ameaças de morte nos últimos dias.

VEJA NOTA EMITIDA PELO SANTOS

"Para preservar sua família, sua integridade e o próprio Santos Futebol Clube, Kleiton Lima solicitou hoje afastamento do cargo de técnico das Sereias da Vila. Por ser tratar de uma decisão pessoal, o Santos Futebol Clube aceitou o pedido e reiterou sua confiança de que o assunto seja definitivamente encerrado.

Desde a sua contratação, o treinador vem sofrendo críticas e nos últimos dias até ameaças de morte em razão das acusações feitas no ano passado.

Mesmo convicto de que não cometeu nenhum dos atos pelos quais é acusado, Kleiton Lima entendeu que seu pedido de afastamento é a melhor opção para preservar todas as partes.

Wesly Otoni assumirá interinamente o cargo de técnico das Sereias da Vila.

Santos Futebol Clube"

ENTENDA O CASO

No dia 7 de setembro de 2023, tornou-se público uma carta assinada por diversas jogadoras do Santos relatando situações vividas com o ex-treinador das Sereias da Vila.

Último jogo de Kleiton Lima foi contra o Corinthians (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Nas cartas, as jogadoras relatam "toque indevidos" por parte de Kleiton Lima e reclamam principalmente das inúmeras situações de assédio moral, com cobranças excessivas, constrangimentos e ameaças: "O treinador diariamente falta com respeito em sua fala desrespeitosa, como ''xerecada'' e ''tetada''. Muitas das vezes o técnico não usa vestes adequadas no ambiente de trabalho, transparecendo seu órgão genital", diz um trecho de um dos conteúdos.

Além das reclamações sobre as vestimentas e o comportamento de Kleiton Lima, algumas atletas também reclamaram de agressões verbais e humilhações em público. Em outro trecho, uma jogadora revela que pensou em ''suicídio'' e ''entrou em profunda depressão''.