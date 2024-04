Veja potes e onde assistir ao sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil

São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil (Foto: Staff Images / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (15), que o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil será realizado na próxima quarta-feira (17), a partir das 14h30 (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

As 32 equipes classificadas foram divididas em dois grupos, levando em consideração a posição de cada instituição no Ranking Nacional de Clubes. As equipes de um pote enfrentaram as do outros, sem restrição de confrontos, em partidas ida e volta.

O sorteio desta quarta-feira também definirá a ordem dos mandos de campo dos 16 duelos, que serão disputados entre os dias 1º e 22 de maio.

CONFIRA OS POTES DA COPA DO BRASIL

Pote 1

▪️ Flamengo

▪️ Palmeiras

▪️ São Paulo

▪️ Atlético-MG

▪️ Athletico

▪️ Corinthians

▪️ Fluminense

▪️ Grêmio

▪️ Fortaleza

▪️ Internacional

▪️ Atlético-GO

▪️ Cuiabá

▪️ Ceará

▪️ Bahia

▪️ Botafogo

▪️ RB Bragantino

Pote 2

▪️ Goiás

▪️ Vasco

▪️ Juventude

▪️ Criciúma

▪️ CRB

▪️ Vitória

▪️ Sampaio Corrêa

▪️ Amazonas

▪️ América-RN

▪️ Operário-PR

▪️ Botafogo-SP

▪️ Brusque

▪️ Ypiranga-RS

▪️ Águia de Marabá

▪️ Sousa-PB

São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)