América e Monterrey abrem quartas do Apertura em reencontro de finalistas

O América do México inicia na madrugada desta quinta-feira (26), às 00h05 (de Brasília), o duelo contra o Monterrey pelas quartas de final do Torneio Apertura 2025 da Liga MX. A partida marca a abertura de mais um confronto entre duas das equipes mais fortes do país, que decidiram o título do Apertura 2024 — conquista que garantiu o tricampeonato consecutivo do técnico André Jardine.

Desde que assumiu o América, em junho de 2023, Jardine alcançou todas as finais dos torneios semestrais que disputou, feito inédito desde a implantação do formato atual, em 1996. No Apertura 2025, o clube terminou a fase regular em 4º lugar, o que lhe dá o direito de decidir em casa e avançar em caso de empate no placar agregado. O jogo de volta será no sábado (29), no Estádio Ciudad de los Deportes.

O Monterrey fechou a fase inicial na 5ª posição e abre a série em seus domínios, no Estádio BBVA. O elenco conta com jogadores de destaque internacional, como Sérgio Ramos, Sérgio Canales e Óliver Torres. A equipe é comandada por Domènec Torrent, técnico que trabalhou no Flamengo em 2020 e agora busca levar os Rayados novamente à disputa pelo título.

André Jardine é treinador do América do México (Foto: Divulgação/América)

Expectativa com o duelo

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2021, Jardine destacou a expectativa por mais uma campanha sólida na Liga MX. O América tenta chegar novamente às fases finais para buscar o quarto título consecutivo sob o comando do treinador.

— É um confronto que não por acaso foi a final do campeonato um ano atrás. Eles têm jogadores de enorme experiência internacional, como o Sérgio Ramos, além de um treinador muito capacitado. Mas temos um elenco acostumado aos jogos grandes, com confiança e frieza nos momentos decisivos — afirmou o comandante brasileiro.

