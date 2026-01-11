Lei do ex e adeus precoce: Manchester United perde para o Brighton na Copa da Inglaterra
Ainda com técnico interino, Red Devils perde por 2 a 1 em pleno Old Trafford
- Matéria
- Mais Notícias
O Brighton venceu o Manchester United por 2 a 1 neste domingo (11), no Old Trafford, em partida válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, originalmente conhecida como FA Cup. Com o resultado do jogo único, a equipe comandada por Fabian Hürzeler garantiu vaga na quarta fase da competição — que antecede as oitavas de final —, enquanto o time dirigido interinamente por Darren Fletcher foi eliminado e se despediu precocemente da edição deste ano.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Martinelli faz três, e Arsenal vence Portsmouth de virada na Copa da Inglaterra
Futebol Internacional11/01/2026
- Futebol Internacional
Técnico do Tottenham, Thomas Frank é vaiado após eliminação na FA Cup: ‘Dói em nós’
Futebol Internacional11/01/2026
- Futebol Internacional
‘Nosso sub-21 teria sido melhor’: técnico do Crystal Palace desabafa após vexame na FA Cup
Futebol Internacional11/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi a partida? ⚽
O United teve um primeiro tempo consistente, com maior controle das ações ofensivas a partir da posse de bola (62%), e do número de finalizações, com 12 contra sete do adversário, mas parou na atuação segura do arqueiro Jason Steele, o melhor jogador do Brighton ao longo dos 90 minutos. Além disso, a equipe pecou pela falta de precisão, como no lance logo aos 2', quando Matheus Cunha fez ótimo lançamento para Diogo Dalot, que saiu cara a cara com o goleiro e finalizou em cima da baliza.
O Brighton abriu o placar aos 12', com Brajan Gruda. Após jogada iniciada em cruzamento pelo lado esquerdo, o lance resultou em uma disputa aérea entre ataque e defesa na área. Depois, a bola sobrou para o alemão finalizar de primeira na pequena área. 0 a 1.
Bruno Fernandes foi o jogador do United que mais se aproximou de marcar em cobranças de falta, mas a melhor oportunidade da etapa inicial surgiu em contra-ataque com Cunha, aos 45'. O brasileiro partiu para cima de Jöel Veltman, deixou o defensor no chão e finalizou colocado no canto, com a bola passando muito perto da meta adversária.
➡️ Em notas de Premier League: Quer comprar ingressos da Premier League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickts e garanta já o seu!
No segundo tempo, aos 18', o autor do primeiro gol voltou a aparecer no campo ofensivo ao dar um passe em profundidade de canhota para Danny Welbeck. O inglês ativou o protocolo "lei do ex" ao finalizar com força de perna esquerda, sem dar chances de defesa ao goleiro Senne Lammens. 0 a 2.
O United ainda diminuiu aos 40' para dar mais emoção aos instantes finais da partida, com gol de Benjamin Šeško, que apresenta evolução nas últimas atuações após um início abaixo das expectativas. Em cobrança de escanteio executada por Bruno Fernandes, o atacante subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo das redes. O placar, contudo, foi definido por 2 a 1 para os visitantes. O resultado confirmou a eliminação do segundo maior campeão da história do torneio, com 13 taças.
O que vem por aí? 🔎
O próximo compromisso do United será após o período de descanso na semana, em clássico contra o rival local Manchester City, no sábado (17), às 9h30 (de Brasília), no Old Trafford, em duelo válido pela 22ª rodada da Premier League. O Brighton aguarda o sorteio da FA Cup, marcado para esta segunda-feira (12), e também terá a semana livre antes de voltar a campo no Falmer Stadium, no dia 19 de janeiro, uma segunda-feira, às 17h (de Brasília), diante do Bournemouth, também pela liga nacional.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias