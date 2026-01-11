Sem Mbappé, Barcelona e Real Madrid divulgam escalações para final da Supercopa
Equipes disputam o El Clásico deste domingo (11), às 16h (de Brasília)
Barcelona e Real Madrid divulgaram as escalações para o El Clásico deste domingo (11), às 16h (de Brasília), pela grande decisão da Supercopa da Espanha. Para o duelo, o técnico Xabi Alonso optou por deixar Kylian Mbappé no banco de reservas, visto que se recuperou recentemente de lesão no joelho. Por outro lado, Hansi Flick iniciou com todo o time titular dos blaugranas.
Veja as escalações de Barcelona e Real Madrid
Titulares: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alex Baldé; Frenkie de Jong, Fermín López e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.
Reservas: Ter Stegen, Ronald Araújo, Ferran Torres, Rashford, Casadó, Gerard Martín, Roony, Dani Olmo, Bernal, Szczesny e Tommy.
Titulares: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Arda Güler; Rodrygo, Bellingham e Vini Jr.
Reservas: Lunin, Carvajal, Alaba, Mbappé, Fran García, Rüdiger, Mastantuono, Jiménez, Gonzalo García, Thiago e Dani Ceballos.
O Barcelona garantiu a vaga na decisão ao golear o Athletic Bilbao por 5 a 0 na semifinal. Em show de Raphinha, com dois gols e uma assistência, os Culés anotaram a maior goleada da história da Supercopa. Os outros gols foram marcados por Ferran Torres, Fermín López e Roony Bardghji.
A outra semifinal foi disputada no clássico da capital espanhola, onde o Real Madrid derrotou o Atlético por 2 a 1. Os gols dos Merengues foram marcados por Valverde de falta e Rodrygo, enquanto Sorloth descontou para os Colchoneros.
Tudo sobre o El Clásico da Supercopa da Espanha (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Real Madrid
Final — Supercopa da Espanha
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Alinma Stadium, em Jidá (SAU)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: José Luis Munuera
🚩 Assistentes: Iñigo Prieto, Antônio Martínez e Adrián Cordero (quarto árbitro)
📺 VAR: Daniel Trujillo (VAR1) e David Gálvez (AVAR)
