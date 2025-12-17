O vice do Flamengo para o PSG na Copa Intercontinental gerou uma chuva de memes gerados por torcedores rivais nas redes sociais. Na tarde desta quarta-feira (17), o Rubro-Negro perdeu nos pênaltis para o clube francês depois de empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Veja memes abaixo:

Jogadores do Flamengo após a derrota para o PSG (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Como foi o jogo

O PSG dominou as ações do primeiro tempo em Doha. Logo aos três minutos de jogo, João Neves, nas costas de Erick Pulgar, chegou sozinho na área, mas finalizou para fora. O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisou o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado.

Diante da pressão da equipe francesa, jogadores do Flamengo buscavam parar as jogadas com entradas duras. Nos primeiros 25 minutos, Jorginho e Alex Sandro foram amarelados.

A primeira chegada rubro-negra foi aos 16'. Após troca de passes, Pulgar chutou cruzado, mas parou no goleiro Safonov. Mas, diante do ímpeto do Paris, o Fla não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar em PSG x Flamengo.

O início da segunda etapa não foi muito diferente do primeiro tempo, com o Flamengo sofrendo com a diferença física. O técnico Filipe Luís, buscando dar um novo dinamismo ao ataque, chamou Pedro para entrar no lugar de Carrascal. O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate em Flamengo x PSG.