Luis Enrique contraria presidente do PSG e confirma a saída de Mbappé: ‘Não estará aqui’

Luis Enrique confirma saída de Mbappé do PSG (FRANCK FIFE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 16:51 • Paris (FRA)

A principal transferência no futebol europeu para a temporada 2024/25 gira em torno de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. Com contrato até junho deste ano, o atacante já havia comunicado os jogadores e diretoria sobre a saída, e a troca de Paris por Espanha parece cada vez mais certa.

Depois da partida desta terça-feira (6), em que o francês marcou dois gols na vitória do PSG sobre a Real Sociedad, que garantiu a classificação às quartas de final da Champions League, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, falou sobre a situação do jogador.

➡️ Mbappé alerta sobre rumores de briga com Luis Enrique e comemora classificação do PSG na Champions

- Não posso confirmar a saída de Kylian Mbappé, é sempre o clube que comunica as nossas coisas. Ele tem contrato aqui, mas estamos construindo algo para o futuro - disse Al-Khelaïfi.

Em contrapartida, Luis Enrique, treinador do PSG, também falou sobre a saída de Mbappé ao fim desta temporada, após a partida das oitavas de final.

➡️ Luis Enrique rasga elogios a Beraldo após vitória do PSG na Champions

- Aparentemente, o futuro imediato de Kylian não estará aqui, então teremos que testar táticas com outros jogadores - contou.

Enquanto o vínculo não termina, o camisa 7 continua entrando em campo pelo PSG e decidindo as partidas. O próximo duelo será no domingo (10), contra o Reims, às 9h (de Brasília), pela Ligue 1.

FUT INTERNACIONAL