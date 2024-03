Mbappé assume a responsabilidade e PSG está classificado às quartas de final da Champions League; veja os gols

Mbappé marca dois gols e leva PSG às quartas da Champions League (FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 19:07 • San Sebastián (ESP)

O Paris Saint-Germain entrou em campo, nesta terça-feira, em partida válida pela volta das oitavas de final da Champions League, e venceu a Real Sociedad, fora de casa, por 2 a 1 (4 a 1 no agregado). Os gols da vitória foram marcados por Mbappé, enquanto Merino descontou.

Com este resultado, o PSG avança às quartas de final e aguarda o sorteio para conhecer o adversário, marcado para o dia 15 de março. As disputas serão realizadas nos dias 9, 10, 16 e 17 de abril.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

A classificação do PSG na Champions League tem nome e sobrenome: Kylian Mbappé. O francês marcou um gol na vitória por 2 a 0, pelo duelo de ida, e mais dois nesta terça-feira (5), no segundo confronto, que terminou com o placar agregado em 4 a 1.

A pressão de jogar fora de casa, na Espanha, não importou para o camisa 7, que balançou as redes logo no início, aos 15 minutos. O atacante recebeu na ponta-direita e, no 'mano a mano' com Zubeldia, tentou um drible, travou, e na segunda tentativa, emendou uma forte finalização.

Na segunda etapa, o astro francês ampliou, novamente no início, desta vez aos 10'. Beraldo iniciou a jogada e, após alguns passes entre os jogadores, Mbappé recebeu em profundidade, invadiu a área e finalizou no canto direito de Remiro.

No apagar das luzes, aos 45', Merino descontou em rebote de Donnarumma, na finalização de Turrientes.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O PSG volta a campo neste domingo (10), a partir das 9h (de Brasília), contra o Reims, pela 25ª rodada do Campeonato Francês.

